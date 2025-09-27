Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre; Türkiye'de kullanılan toplam kredi miktarı 5 trilyon 936 milyon 663 bin TL oldu. Türkiye'de ev alacak kişiler sıklıkla konut kredisine başvuruyor. Peki 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi 10 yıl vadeyle yüzde kaç faiz oranından etkilenir ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? İşte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 16:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre; Türkiye’de ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin tüketici kredileri azaldı. sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 azalarak 5 trilyon 936 milyon 663 bin lira oldu.

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 617 milyar 591 milyon 787 bin lirası konut, 50 milyar 567 milyon 61 bin lirası taşıt, 1 trilyon 871 milyar 484 milyon 279 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 461 milyar 293 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Son günlerde hareketlenen konut piyasasında ev alımları arttığı için kredi kullanımı da artış gösteriyor. Tüketiciler faiz oranlarını merak ediyor.Peki 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi 10 yıl vadeyle yüzde kaç faiz oranından etkilenir ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? İşte detaylar...

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

: %2,69
Toplam Ödeme: 3.386.644 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.507.378 TL
Aylık Taksit: 28.966 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.493.488 TL
Aylık Taksit: 28.966 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.482.136 TL
Aylık Taksit: 28.966 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

HALKBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,70
Toplam Ödeme: 3.395.668 TL
Aylık Taksit: 28.151 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,39
Toplam Ödeme: 4.160.218 TL
Aylık Taksit: 34.532 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,74
Toplam Ödeme: 4.560.342 TL
Aylık Taksit: 37.862 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %2,81
Toplam Ödeme: 3.515.321 TL
Aylık Taksit: 29.148 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

QNB – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.383.609 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL

Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58
Toplam Ödeme: 4.376.192 TL
Aylık Taksit: 36.334 TL

ETİKETLER
#bankacılık
#konut kredisi
#tcmb
#faiz oranı
#tüketici kredisi
#Ekonomi
TGRT Haber
