Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre; Türkiye’de ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin tüketici kredileri azaldı. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 azalarak 5 trilyon 936 milyon 663 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 617 milyar 591 milyon 787 bin lirası konut, 50 milyar 567 milyon 61 bin lirası taşıt, 1 trilyon 871 milyar 484 milyon 279 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 461 milyar 293 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Son günlerde hareketlenen konut piyasasında ev alımları arttığı için kredi kullanımı da artış gösteriyor. Tüketiciler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor.Peki 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi 10 yıl vadeyle yüzde kaç faiz oranından etkilenir ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? İşte detaylar...

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.386.644 TL

Aylık Taksit: 28.061 TL

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

Aylık Taksit: 28.966 TL

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.384.844 TL

Aylık Taksit: 28.061 TL

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.493.488 TL

Aylık Taksit: 28.966 TL

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.482.136 TL

Aylık Taksit: 28.966 TL

HALKBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,70

Toplam Ödeme: 3.395.668 TL

Aylık Taksit: 28.151 TL

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,39

Toplam Ödeme: 4.160.218 TL

Aylık Taksit: 34.532 TL

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,74

Toplam Ödeme: 4.560.342 TL

Aylık Taksit: 37.862 TL

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %2,81

Toplam Ödeme: 3.515.321 TL

Aylık Taksit: 29.148 TL

QNB – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.383.609 TL

Aylık Taksit: 28.061 TL

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Toplam Ödeme: 4.376.192 TL

Aylık Taksit: 36.334 TL