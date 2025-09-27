Ev alacakların ödeyeceği miktar değişti! İşte konut kredisinde yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre; Türkiye’de ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin tüketici kredileri azaldı. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 azalarak 5 trilyon 936 milyon 663 bin lira oldu.
Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 617 milyar 591 milyon 787 bin lirası konut, 50 milyar 567 milyon 61 bin lirası taşıt, 1 trilyon 871 milyar 484 milyon 279 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 461 milyar 293 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Son günlerde hareketlenen konut piyasasında ev alımları arttığı için kredi kullanımı da artış gösteriyor. Tüketiciler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor.Peki 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi 10 yıl vadeyle yüzde kaç faiz oranından etkilenir ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? İşte detaylar...
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.386.644 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.507.378 TL
Aylık Taksit: 28.966 TL
Faiz Oranı: %2,70
Toplam Ödeme: 3.395.668 TL
Aylık Taksit: 28.151 TL
Kâr Payı: %3,39
Toplam Ödeme: 4.160.218 TL
Aylık Taksit: 34.532 TL
Faiz Oranı: %3,74
Toplam Ödeme: 4.560.342 TL
Aylık Taksit: 37.862 TL
Kâr Payı: %2,81
Toplam Ödeme: 3.515.321 TL
Aylık Taksit: 29.148 TL
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.383.609 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Faiz Oranı: %3,58
Toplam Ödeme: 4.376.192 TL
Aylık Taksit: 36.334 TL