Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bedava benzin ve LPG fırsatı: EPDK’dan milyonları ilgilendiren karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı. Promosyonların kapsamı genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/LPG seçeneklerine imkan sunuldu. İşte yeni kararın detayları...

IHA
27.09.2025
saat ikonu 11:17
27.09.2025
saat ikonu 11:20

Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), ve piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, finansal kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı. Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bedava benzin ve LPG fırsatı: EPDK’dan milyonları ilgilendiren karar

Bu kararla birlikte tüketicilerin akaryakıtlara ilişkin kampanyalara erişimi aynen korunurken ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilecek diğer finansal kampanyalardan da yararlanabilmelerine imkan sağlanmış olacak.

ÜCRETSİZ AKARYAKIT PROMOSYONU

EPDK’dan yapılan açıklamada, çalışma kapsamında finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine yönelik kampanyalarda düzenlenebilmesi değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Bedava benzin ve LPG fırsatı: EPDK’dan milyonları ilgilendiren karar

1 NİSAN 2026’DAN SONRA AKARYAKIT KAMPANYALARI DEĞİŞİYOR

Yapılan çalışmalar neticesinde finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile, tüketici lehine finansal faydalar sağlamasına yönelik farklı seçeneklerin de sunulmasının serbest bırakılmasına karar verilirken, tarafların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesine imkan sağlanması amacıyla kararın önümüzdeki yılın Nisan ayı itibariyle yürürlükte olması uygun görüldü.

