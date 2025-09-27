Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı

Milyonlarca esnaf ve kadın, emekli olmak için prim ödemekte zorlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik şansı tanıyan çalışma hakkında kulis bilgisi aldığını paylaştı. Karakaş, çalışmayla birlikte yıpranma payından faydalanan kadınların erken emekli olabileceğini duyurdu

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 10:41

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ’lulara imkânı sağlayacak çalışmanın resmen başladığını duyurmuştu. Sosyal güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ev kadınlarına yönelik bir projenin hayata geçirileceğini kulis bilgilerine dayanarak aktardı.

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev kadınlarına vermiş olduğu vaatlerin ifasına yönelik çalışmalara da öncelik verileceği kulis bilgisini aktaran Karakaş, çalışmanın 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konacağını söyledi.

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı

10 MİLYON KADINI ETKİLEYECEK ÇALIŞMA

TÜİK’in nüfus verilerine göre ülkemizin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi. Nüfusun toplamı içindeki kadın sayısı ise 42 milyon 638 bin 306 kişiye ulaştı. Oransal olarak nüfusumuzun %49,99’u kadınlardan oluşuyor. Bir işte çalışmadığı için emeklilik primi ödemeyen 9 milyondan fazla ev kadını bulunduğunu söyleyen Karakaş, geçici kayıt dışı çalışanlar, kendi evlerinde yaptıkları küçük çaplı ürünleri satanların da eklendiğinde bu çalışmanın 10 milyon kadını etkileyeceğini bildirdi.

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı

Kadınlardan; işçi olarak çalışanlar 4/1-a (SSK), memur olarak çalışanlar 4/1-c (Emekli Sandığı), esnaf-sanatkâr, iş yeri sahibi, şirket ortağı olanlar ise 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında emekli oluyor.

Ev kadınlarının ise çalışmadan emekli olabilmeleri için her ay kendi primlerini isteğe bağlı ödemesi gerektiğini belirten Karakaş, bu sigortaya tabi olan kadınlar hem emeklilikten hem de genel sağlık sigortası yardımlarından faydalandığının altını çizdi.

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı

Karakaş, "Yapılacak düzenleme ile birlikte bugün itibarıyla ’ya her ay ödenmesi gereken az 8.321,76 TL’nin 2.774 TL’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla kadınlar yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını devam ettirme avantajı yakalayacak" dedi.

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Bunun yanı sıra Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre ev hanımlarının çocuk sayısına göre yıpranma hakkı verilerek hem daha fazla prim elde etmeleri hem de daha erken emekli olmaları sağlanacak.

Erken emeklilik geliyor: 10 milyon kadın için prim kolaylığı ve yıpranma hakkı

Karakaş "Yapılacak düzenlemede ev kadınlarına çocuk sayılarına %30, %60, %90… gibi oranlarda yıpranma hakkı verilmesi söz konusu. Yıpranmanın üst sınırının %90’ı aşması beklenmiyor. Yıpranma oranlara göre hem ilave prim hakkı kazanacak hem de yaştan indirim yapılarak daha erken emeklilik imkânlarına kavuşabilecektir. Bir misal ile somutlaştıracak olursak 3 çocuklu bir anneye %90 yıpranma hakkı verilmesi hâlinde bu durumda bu anne 10 yıl prim ödemişse 3600 gün (3600+900) yerine 4500 gün primi sayılacak. Diğer yandan ilk sigorta başlangıcı ve ödeyeceği prime göre yaşı düşecektir. Örneğin 58 yaşında normal şartlarla emekli olması gerekirken yıpranma ile 3 yaş daha erken 55 yaşında emekli olması mümkün hâle gelebilecek" diyerek beklenen haberi paylaştı.

TGRT Haber
