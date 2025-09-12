Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurmuştu: Hazardağlı Kavşağı bugün açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu Hazardağlı Kavşağı bugün hizmete açılıyor. Elazığ’ın şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen kavşağın resmi açılışımım 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Bakan Uraloğlu duyurmuştu: Hazardağlı Kavşağı bugün açılıyor!
ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Elazığ-Malatya Yolu'nun Keban Yolu ve Güney Çevre Yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı'nı, "yeni nesil " olarak inşa ettiklerini açıklamıştı.

Proje kapsamında, 60 bin ton plentmiks temel ve 37 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını aktaran Uraloğlu, 75 bin metreküp yarma, 15 bin metreküp asfalt kazıları ve 12 bin metreküp bitkisel toprak serimiyle hem altyapı hem de çevresel uyum açısından örnek bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurmuştu: Hazardağlı Kavşağı bugün açılıyor!

"HAZARDAĞLI KAVŞAĞI İLE TRAFİK AKIŞI OPTİMİZE EDİLDİ"

Uraloğlu, 1200 metresi ana yol olmak üzere, bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettiklerini ve 45 günde tamamlanan projeyle Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğine dikkat çekerek, şunları aktarmıştı:

"Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile akışı optimize edildi. Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçtik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini, 28 saniyeye düşürdük. Kavşakla, yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 480 milyon lira tasarrufun yanı sıra, 376 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız."

