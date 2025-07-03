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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu: Yüksek hızlı trende 100 milyonu aşan yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete alındığı 2009'dan bu yana yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında taşınan yolcu sayısının 100 milyonu geçtiğini bildirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 12:31

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mart 2009'da -Eskişehir güzergahında 'nin ilk hattını hizmete aldıklarını anımsattı.

Bakan Uraloğlu: Yüksek hızlı trende 100 milyonu aşan yolcu

Türkiye'yi Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirten Uraloğlu, Ankara-, Ankara-, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hatlarının açılmasıyla 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ağında vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını aktardı.

Bakan Uraloğlu: Yüksek hızlı trende 100 milyonu aşan yolcu


Uraloğlu, 30 Haziran itibarıyla hızlı demir yolu taşımacılığında önemli bir eşiği aştıklarını bildirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"YHT'ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 100 milyondan fazla yolcumuza hizmet verdi, 98,2 milyon kilometre yol kat etti. Bu, dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor. Ankara-İstanbul hattı, 38 milyon kişiyle en fazla yolcuyu taşıdı. Bunu, 21,4 milyon yolcuyla Ankara-Konya, 21 milyon yolcuyla Ankara-Eskişehir hatları takip etti. Hizmete açıldıkları tarihten bugüne kadar Konya-İstanbul hattında 12,3 milyon, Karaman-Ankara güzergahında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul'da 1,7 milyon, Ankara-Sivas'ta 1,8 milyon, Sivas-İstanbul'da 660 bin, Eskişehir-İstanbul hattında 900 bin yolcuya hizmet verdik."

Bakan Uraloğlu: Yüksek hızlı trende 100 milyonu aşan yolcu

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI KULLANIYOR

Uraloğlu, doğrudan ve kombine taşımacılıkla 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirterek, YHT'lerin Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yaptığını anımsattı.


Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a kombine taşımacılık yapıldığını bildiren Uraloğlu, "YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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