Bakan Uraloğlu'ndan ÖTV'siz yakıt açıklaması! 7,5 milyon ton yakıt desteği verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "ÖTV'siz yakıt uygulamamızla denizcilik sektörümüze bugüne kadar 7,5 milyon ton yakıt desteği verdik. Toplamda 21,6 milyar liralık ÖTV tahsil etmeyerek denizcilik sektörümüze önemli bir destek sağladık" dedi.



Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denizcilik sektörüne yönelik ÖTV'siz yakıt uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uygulamanın sektör üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Uraloğlu, "Uygulamadan Türk Uluslararası Gemi Sicili ile Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarının yanı sıra kabotaj hattında yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri faydalanabiliyor" açıklamasında bulundu.

'7,5 MİLYON TON YAKIT DESTEĞİ VERDİK'

ÖTV'siz yakıt uygulamasının 1 Ocak 2004 tarihinde başladığını hatırlatan Uraloğlu, "ÖTV'siz yakıt uygulamamızla denizcilik sektörümüze bugüne kadar 7,5 milyon ton yakıt desteği sağladık. Böylece toplamda 21,6 milyar liralık ÖTV tahsil etmeyerek denizcilik sektörümüze önemli bir destek sağladık" diye konuştu.

2025'TE 373 BİN TON ÖTV'SİZ YAKIT DAĞITILDI

Uraloğlu, 2025 yılında liman başkanlıkları aracılığıyla 5 bin 899 adet ÖTV'siz Yakıt Alım Defteri düzenlendiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"2025 yılında 373 bin ton ÖTV'siz yakıt dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sayede denizcilik sektörümüze sadece 2025 yılında 5,3 milyar liralık destek sağladık."

69 BİNİN ÜZERİNDE TESLİMAT YAPILDI

Uraloğlu, 2025 yılında 11 farklı dağıtım izni sahibi firma tarafından toplam 69 bin 715 teslimat gerçekleştirildiğini ifade etti. Teslimatların büyük bölümünü motorin türü yakıtların oluşturduğunu belirten Uraloğlu, "Teslimatların miktar olarak yüzde 98'ini motorin türü yakıtlar oluştururken kalan kısmı fuel oil türü yakıtlardan oluştu" şeklinde konuştu.

Uygulamanın kontrol ve takibinin liman başkanlıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü aktaran Uraloğlu, 2025 yılı boyunca yapılan denetimlere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Liman başkanlıklarımız tarafından 2025 yılında 13 bin 13 kontrol formu dolduruldu. Bu kapsamda bin 287 yerinde denetim gerçekleştirdik. Yapılan tespitler doğrultusunda yakıt alım defterlerine 63 adet bloke uygulandı."



Uraloğlu, liman başkanlıklarında ayrıca 5 bin 129 adet Denize Elverişlilik Belgesi, Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ve kira vize işleminin de gerçekleştirildiğini bildirdi.

ÖTV'siz yakıt uygulamasının deniz yolu taşımacılığını desteklediğini vurgulayan Uraloğlu, "Uygulama sayesinde taşıma verimi daha yüksek olan deniz yolu taşımacılığı artarken taşımacılık maliyetleri de düşüyor. Uygulamadan faydalanan balıkçılarımızın ucuz yakıtla denizde kalma ve avlanma süreleri artıyor" dedi.