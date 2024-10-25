Bakan Vedat Işıkhan "Her zaman yanınızdayız" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplarda

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. "Her zaman yanınızdayız" diyen Bakan Işıkhan; şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladıklarını açıkladı.