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Bakan Vedat Işıkhan "Her zaman yanınızdayız" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplarda

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:55
Bakan Vedat Işıkhan &quot;Her zaman yanınızdayız&quot; diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. "Her zaman yanınızdayız" diyen Bakan Işıkhan; şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, sosyal medya hesabından müjdeyi duyurdu. Şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için 2024-2025 eğitim-öğretim yardımının bugün itibarıyla ödemeye başlandığı duyuruldu.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18.522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız"

Bakan Vedat Işıkhan "Her zaman yanınızdayız" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplarda - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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