Bakan Vedat Işıkhan "Her zaman yanınızdayız" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplarda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. "Her zaman yanınızdayız" diyen Bakan Işıkhan; şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladıklarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından müjdeyi duyurdu. Şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için 2024-2025 eğitim-öğretim yardımının bugün itibarıyla ödemeye başlandığı duyuruldu.
"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18.522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız"