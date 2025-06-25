Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık açıkladı: 2,5 milyar dolarlık sukuk ihraç edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakanlık açıkladı: 2,5 milyar dolarlık sukuk ihraç edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 17:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihraç sonucuna ilişkin bilgi verildi.

Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Bakanlık açıkladı: 2,5 milyar dolarlık sukuk ihraç edildi

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,75, getiri oranının yüzde 6,85 olduğu kaydedilen açıklamada, ihraç tutarının 1 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 119 yatırımcının, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekildi.

Bakanlık açıkladı: 2,5 milyar dolarlık sukuk ihraç edildi

Kira sertifikasının yüzde 57'sinin Orta Doğu, yüzde 17'sinin Birleşik Krallık, yüzde 14'ünün ABD, yüzde 7'sinin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ünün Türkiye ve yüzde 1'inin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı vurgulanan açıklamada, bu kira sertifikasıyla 2025'te uluslararası sermaye piyasalarından 7 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın almayı unutun! İslam Memiş, en çok kazandıracak yeni formülü açıkladı
En düşük kiralık daireler hangi ilçede? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

SUKUK NEDİR?
Bu, İslami finans kurallarına uygun bir borçlanma aracıdır. Faiz içermez. Bunun yerine, yatırımcılara bir varlığa dayalı gelir (örneğin kira geliri) üzerinden getiri sağlar.
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#hazne ve maliye bakanlığı
#finansman
#ihraç
#Kira Sertifikası
#Uluslararası Sermaye Piyasaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.