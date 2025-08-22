Menü Kapat
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık düğmeye bastı: Gümrük ve antrepoda kurallar değişti

Ticaret Bakanlığı, yeni değişikliği Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan karara göre antrepo kullanıcıların maliyetlerini öngörebilmesi ve şeffaflık amacıyla gümrük ve antrepo uygulamalarında düzenlemeye gidildi.

Bakanlık düğmeye bastı: Gümrük ve antrepoda kurallar değişti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 11:24

, tarafından hazırlanan "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle antrepo yatırım izni için başvuracak işleticilerin ödenmiş sermaye tutarları mevcut koşullara uygun olarak düzenlendi. Ayrıca, antrepo işleticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni antrepo açılış başvurularında gerekli mali yeterlilik koşulları belirlendi.

Bakanlık düğmeye bastı: Gümrük ve antrepoda kurallar değişti

Bu kapsamda, yatırım izni, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi 1. ve 2. bölgedeki iller için 40 milyon lira, 3 ve 4. bölgedeki iller için 20 milyon lira, 5 ve 6. bölgedeki iller için 10 milyon lira olan anonim veya limitet şirketlere verilecek.

Bakanlık düğmeye bastı: Gümrük ve antrepoda kurallar değişti

Yönetmelikle antrepo kullanıcılarının maliyetlerini öngörebilmesi konusunda şeffaflık sağlanması amacıyla da düzenleme yapıldı. Buna göre, genel antrepolarda uygulanacak yıllık fiyat tarifesi, antrepo işleticileri tarafından ocak ayı sonuna kadar ilgili gümrük ve bölge müdürlüğüne gönderilecek.

Bakanlık düğmeye bastı: Gümrük ve antrepoda kurallar değişti

Faaliyete yeni başlayan genel antrepoların yıllık fiyat tarifesi ise açma ve işletme izninin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne gönderilecek. Bu tarifeler, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce kurumsal internet sitesinde yayımlanacak.

