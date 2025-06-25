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 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık duyurdu: İkinci el araç ticaretine 102 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yetki belgesi olmadan katılan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar uygulanan idari para cezalarının toplamı 102 milyon TL’ye ulaştı.

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Bakanlık duyurdu: İkinci el araç ticaretine 102 milyon lira ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:39

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği ve 102 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

Bakanlık duyurdu: İkinci el araç ticaretine 102 milyon lira ceza

Açıklamada, "Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık duyurdu: İkinci el araç ticaretine 102 milyon lira ceza

YETKİ BELGESİ OLMAYANA CEZA GELİYOR

Düzenlemeyle kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bakanlık duyurdu: İkinci el araç ticaretine 102 milyon lira ceza

"Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."

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