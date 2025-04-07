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 | Bengül Arıca

Bakanlık duyurdu! Limon ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı limon ihracatının 8 Nisan tarihinden itibaren geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu. Bakanlık kararın soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak alındığını açıkladı.

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Bakanlık duyurdu! Limon ihracatı durduruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 08:43

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına yönelik aldığı kararı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son dönemde ülkemizin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alınmıştır.

Bilindiği üzere, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle, tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve yurt dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda yerli üretimin korunması ve arttırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Ticaret Bakanlığımızca kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerimizde yaşanan don vakalarına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varılmıştır.

Bakanlık duyurdu! Limon ihracatı durduruldu

8 NİSAN 2025'TEN İTİRBAREN DURDURULACAK

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapılan koordinasyon neticesinde, limon ürününün, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren ülkemizden ihracatının geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir. Önümüzdeki dönemde de Ticaret Bakanlığımızca, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi, kararlılıkla başvurulacaktır.

https://x.com/ticaret/status/1909108929012867495

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