Bakanlık örtülü reklam yapan fenomenleri affetmedi! 6 milyondan fazla reklam cezası

26 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:49

Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

Pazarlamanın yükselen yıldızı ınfluencerlara yüklü miktarda reklam cezası kesildi. Örtülü reklam yapan internet fenomenleri cezadan nasibini aldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, geçen yıl 5, bu yıl11 influencera toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası uyguladı.

Geçtiğimiz aylarda Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi üzerine büyük yara alan fenomenlere bir darbe de Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Fenomenler zor günler geçiriyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINDA

Influencerlik veya fenomenlik adı altında yeni bir mesleğin hayatımıza girmesinin ardından firmalar için ise yüksek takipçi oranına sahip bu kişiler aracılığıyla pazarlama çalışmaları da hız kazanmıştı.

Sosyal medya tanıtımları yapan internet fenomenlerinin içerikleri mercek altına alınarak idari yaptırım uygulandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl 5 ınfluencera 1 milyon 352 bin 808 lira idari idari para cezası verildi.

6 MİLYONDAN FAZLA REKLAM CEZASI

2023'te toplam 77 sosyal medya hesabına idari yaptırım uygulanırken bu rakam 2024'ün ilk yarısında 50 oldu.

1,5 yıllık dönemde toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası kesildi.

Kesilen cezalara gerekçe olarak sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirmesi, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi nedenler gösterildi.

Türkiye'de yaklaşık 170 bin ınfluencer olduğu tahmin ediliyor.

İNFLUENCERLAR NASIL PARA KAZANIR?

Influencer’lar, sponsorlu gönderiler, ürün tanıtımları, bağlantı komisyonu, dijital ürünler, etkinliklere katılım ve marka elçiliği gibi çeşitli yöntemlerle para kazanabilirler.