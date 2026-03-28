Bakanlıktan Mehmet Şimşek ile ilgili çıkan habere yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan haberlere yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Şimşek'e yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabası olduğu ifade edildi.

Daha önce de aynı konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapıldığını hatırlan Bakanlık, açıklamasında hukuki süreçlerin devreye alınacağını bildirerek şu ifadelere yer verdi:

"Sözcü Gazetesi'nin bugün ilk sayfadan duyurduğu “Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek” başlıklı haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek “Bakanın ortağı” şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır.

Daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden, Sayın Bakanımızın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bu habere ilişkin tüm hukuki haklarımız kullanılacaktır."