Bakanlıktan Mehmet Şimşek ile ilgili çıkan habere yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık iddiaları "Algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama haber" olarak nitelendirirken, öne sürülen ortaklığın Şimşek'in bakanlık görevi öncesinde kurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Mehmet Şimşek ile ilgili çıkan habere yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan 'i hedef alan haberlere yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Şimşek'e yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabası olduğu ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirttiği haberleri yalanlayarak hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
Sözcü Gazetesi'nin “Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek” başlıklı haberi, algı oluşturma gayreti taşıyan zorlama bir haber olarak nitelendirildi.
Haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında Londra'da 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihale ile ilişkilendirilerek “Bakanın ortağı” şeklinde sunulmasının bilinçli bir karalama çabası olduğu belirtildi.
Bakanlık, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden Bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.
Bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı bildirildi.
Daha önce de aynı konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapıldığını hatırlan Bakanlık, açıklamasında hukuki süreçlerin devreye alınacağını bildirerek şu ifadelere yer verdi:

"Sözcü Gazetesi'nin bugün ilk sayfadan duyurduğu “Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek” başlıklı , yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek “Bakanın ortağı” şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır.

Daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden, Sayın Bakanımızın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bu habere ilişkin tüm hukuki haklarımız kullanılacaktır."

