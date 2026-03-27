"Adana İncirlik Hava Üssü’nde sirenler çalmaya başladı" iddialarına MSB kaynaklarından yalanlama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

HABERİN ÖZETİ 'İncirlik Üssü'nde sirenler çalıyor' iddiasına MSB'den açıklama! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana İncirlik Hava Üssü'nde sirenlerin çaldığı iddialarını yalanlayarak bunun yanlış alarm olduğunu bildirdi. MSB, İncirlik Hava Üssü'nde sirenlerin çalmaya başladığı iddialarına karşılık, saldırı veya olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. MSB, hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak ek bir Patriot sisteminin daha konuşlandırılacağını duyurdu.

ADANA'YA YENİ PATRİOT SİSTEMİ

Öte yandan MSB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.