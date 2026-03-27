Gündem


 | Özge Sönmez

'İncirlik Üssü'nde sirenler çalıyor' iddiasına MSB'den açıklama!

Sosyal medyada yayılan "Adana İncirlik Hava Üssü’nde sirenler çalmaya başladı" iddialarına ilişkin MSB kaynaklarından yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

'İncirlik Üssü'nde sirenler çalıyor' iddiasına MSB'den açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 15:46

" İncirlik Hava Üssü’nde sirenler çalmaya başladı" iddialarına kaynaklarından yalanlama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana İncirlik Hava Üssü'nde sirenlerin çaldığı iddialarını yalanlayarak bunun yanlış alarm olduğunu bildirdi.
MSB, İncirlik Hava Üssü'nde sirenlerin çalmaya başladığı iddialarına karşılık, saldırı veya olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.
MSB, hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak ek bir Patriot sisteminin daha konuşlandırılacağını duyurdu.
ADANA'YA YENİ PATRİOT SİSTEMİ

Öte yandan MSB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram Başaran’dan altın yatırımcısına acil uyarı: 6 Nisan gecesine dikkat!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Sivillerin katledilmesi karşısında küresel sistem suskun kalmıştır"
Duru Nayman kimdir, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman nereli, mesleği ne?
