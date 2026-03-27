'İncirlik Üssü'nde sirenler çalıyor' iddiasına MSB'den açıklama!

"Adana İncirlik Hava Üssü’nde sirenler çalmaya başladı" iddialarına MSB kaynaklarından yalanlama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan MSB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırılacağını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.