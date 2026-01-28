Bakır alarm veriyor! Küresel stoklar rekor kırdı, fiyat çakıldı

Bakır vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 2 düşüşle pound başına 5,9 dolara gerileyerek üç günlük yükselişin ardından Çin'deki artan stokların dünyanın en büyük metal tüketicisi olan ülkede talebin zayıfladığını göstermesiyle sona erdi.

Veriler, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stoklarının geçen hafta mevsimsel rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Bu arada, COMEX bakır stokları geçen hafta ilk kez 500 bin tonu aşarken, Londra Metal Borsası stokları da Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak toplam küresel varlıkları 900 bin tonun üzerine çıkardı.

Bu baskılara rağmen, jeopolitik, ticaret ve para politikası belirsizlikleri arasında bakır, zayıflayan dolardan faydalanmaya devam ediyor. Metal ayrıca, yenilenebilir enerji ve yapay zekaya doğru küresel kaymanın tetiklediği perakende yatırımcıların ve endüstriyel uygulamaların artan ilgisinden de destek alıyor.