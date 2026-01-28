Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakır alarm veriyor! Küresel stoklar rekor kırdı, fiyat çakıldı

Küresel sanayinin öncü göstergesi bakırda devasa stok baskısı yaşanıyor. Bakır fiyatları stoklardaki artış nedeniyle yüzde 2 civarında düşüş gösterdi. Küresel bakır varlıkları 900 bin tonun üzerine çıkarken, pound fiyatı 5,9 dolara kadar çekildi.

NTV
NTV
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 08:59

Bakır vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 2 düşüşle pound başına 5,9 dolara gerileyerek üç günlük yükselişin ardından Çin'deki artan stokların dünyanın en büyük metal tüketicisi olan ülkede talebin zayıfladığını göstermesiyle sona erdi.

Bakır alarm veriyor! Küresel stoklar rekor kırdı, fiyat çakıldı

Veriler, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stoklarının geçen hafta mevsimsel rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Bu arada, COMEX bakır stokları geçen hafta ilk kez 500 bin tonu aşarken, Londra Metal Borsası stokları da Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak toplam küresel varlıkları 900 bin tonun üzerine çıkardı.

Bakır alarm veriyor! Küresel stoklar rekor kırdı, fiyat çakıldı

Bu baskılara rağmen, jeopolitik, ticaret ve para politikası belirsizlikleri arasında bakır, zayıflayan dolardan faydalanmaya devam ediyor. Metal ayrıca, yenilenebilir enerji ve yapay zekaya doğru küresel kaymanın tetiklediği perakende yatırımcıların ve endüstriyel uygulamaların artan ilgisinden de destek alıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
