Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakır fiyatları yükselişe geçti

Bakır fiyatları Çin siparişleriyle yükseldi, dolar baskısı sürdü.

Bakır fiyatları yükselişe geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 17:08

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, Çin'den gelen ihracat siparişlerinin etkisiyle hafif bir yükseliş kaydederken, güçlü bu kazanımları sınırladı.

Üç aylık LME bakır kontratı yüzde 0,04 artışla ton başına 9840 dolara ulaşırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bakır kontratı yüzde 0,15 geriledi. Çinli üreticiler, özellikle ABD gümrük vergileri öncesinde ihracat siparişlerinde bir artış gözlemledi ve bu durum, ticaret gerilimlerine rağmen kısa vadeli talep için destekleyici bir faktör olarak değerlendirildi. Öte yandan, ABD dolar endeksi 98,27 seviyesine yükselerek, dolar bazlı metallerin dolar dışı para birimi kullanan alıcılar için daha maliyetli hale gelmesine neden oldu.

Sektördeki ilgili bir gelişmede, Endonezya'nın devlet varlık fonu Danantara, 2025 yılında Çinli GEM ile bir nikel işleme merkezi kurmak amacıyla 8,3 milyar dolarlık finansman sağlamayı planlıyor.

