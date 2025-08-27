Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan yeni sendika yasası için çağrı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut sendika yasasının artık sürdürülemez olduğunu belirtti. Yalçın, “Bu yasa ne yeni kazanım getiriyor ne de mevcut hakları koruyor. Köklü değişiklik şart” ifadelerini kullandı.

356 MADDE SONUÇLANDI, KRİTİK KONULARDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, toplu sözleşme masasına makul tekliflerle gittiklerini ancak Kamu İşveren Heyeti’nin önerilerini yetersiz bulduklarını söyledi.

Toplamda 356 maddenin sonuçlandığını ifade eden Yalçın, “Oransal zam, taban aylık artışı, refah payı, ilave bir derece, gelir vergisinin sabitlenmesi ve ücret dengesinin sağlanması gibi temel taleplerimizde ise uzlaşma sağlanamadı” dedi.

“İŞVERENİN HAKEMİ OLDU”

Uzlaşmazlık sürecinde 58 maddenin korunması için hakem kuruluna üye gönderdiklerini vurgulayan Yalçın, buna rağmen kuruldan adil bir karar çıkmadığını dile getirdi.

“Hakem Kurulu, kamu görevlilerinin değil işverenin hakemi olduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkisini kullanmak yerine sorumluluğu ekonomi yönetimine devretti” ifadelerini kullandı.

“HAKEMİN NOTERİ OLMADIK”

Memur-Sen olarak üyelerini Hakem Kurulu’ndan çektiklerini belirten Yalçın, “Böylece hem kazanımlarımızı koruduk hem de hakemin işverenin noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık” dedi.

Kamu İşveren Heyeti’nin yaklaşımının çalışma barışını zedelediğini savunan Yalçın, “Aynı işi yapan farklı statülerde çalışanlar arasındaki ücret makasını daha da açtılar. Gelirde adaletsizlik derinleşti” şeklinde konuştu.

YENİ SENDİKA YASASI İÇİN ÇAĞRI

Toplu sözleşme sürecinin bitmesine rağmen mücadelenin devam edeceğini belirten Yalçın, mevcut sendika yasasının değişmesinin artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı:

“Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun, adil ve etkin bir toplu sözleşmeyi mümkün kılacak yeni bir sendika yasası acilen hayata geçirilmelidir.”

Memur-Sen Genel Başkanı, 4688 sayılı sendika yasası ve kamu personel sisteminin revizyonu için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.