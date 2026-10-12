Bakır fiyatlarında yükseliş yeniden hız kazandı. Madencilik sektöründe devam eden arz sorunları ve jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalarda fiyatları desteklerken bakırın ton fiyatı 14 bin 500 doların üzerine çıktı. Ancak fiyatlardaki bu hareketlilik, fiziksel piyasadaki talebe aynı ölçüde yansımadı. Shanghai Metals Market'in (SMM) 12 Ekim tarihli raporuna göre, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli işlemleri son gece seansını yüzde 1,79 değer kazanarak ton başına 14 bin 550 dolardan tamamladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakırda 14 bin 500 dolar eşiği aşıldı Bakır fiyatları, madencilik sektöründeki arz sorunları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 14.500 dolar eşiğini aşarak yükselişini sürdürse de, fiziksel piyasadaki talep bu yükselişe aynı ölçüde yansımadı. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli işlemleri ton başına 14.550 dolardan kapandı. Yükselişin arkasında arz endişelerinin yanı sıra yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatması da etkili oldu. Çin piyasasında da bakır fiyatları ton başına 110.530 yuan seviyesine ulaştı. Madencilik sektöründeki üretim ve tedarik sorunları fiyatları yukarıda tutuyor. Fiyatlardaki artışa rağmen alıcılar, yüksek maliyetler nedeniyle daha temkinli davranıyor.

Seans boyunca 14 bin 470 ile 14 bin 583 dolar arasında işlem gören bakırda yükselişin arkasında yalnızca arz endişeleri yok. Yatırımcıların fiyat düşüşü beklentisiyle açtıkları kısa pozisyonları kapatması da yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

ÇİN'DE DE FİYATLAR YUKARI GİTTİ

Bakırdaki yükseliş Çin piyasasına da yansıdı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en fazla işlem gören kasım vadeli bakır kontratı yüzde 0,84 artışla ton başına 110 bin 530 yuana ulaştı. Londra Metal Borsası'nda açık pozisyon sayısının 1582 kontrat azalarak 260 bine gerilemesi de dikkat çekti. Bu düşüş, fiyatlardaki yükselişte kısa pozisyonlarını kapatan yatırımcıların önemli rol oynadığına işaret etti.

MADENLERDEKİ ÜRETİM SIKINTISI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Bakır piyasasında fiyatları yukarıda tutan en önemli etkenlerden biri, madenlerde devam eden üretim ve tedarik sorunları. SMM'nin değerlendirmesine göre, Orta Doğu'daki gerilimin kısmen azalması piyasalardaki baskıyı hafifletti. Buna karşılık madencilik sektöründeki arz kesintileri, bakır fiyatlarının güçlü kalmasını sağladı.

Öte yandan ABD'de tüketici güveninin zayıflaması ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi, küresel ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Bu tablo, bakır piyasasında yükselişin ne kadar devam edebileceği konusunda da belirsizlik yaratıyor.

FİYAT ARTTI AMA ALICILAR GERİ ÇEKİLDİ

Bakır fiyatları yükselirken piyasada dikkat çeken bir başka gelişme ise talebin aynı hızda artmaması oldu. Çin'e ithal ve yerli bakır sevkiyatlarının ulaşması, piyasadaki arz sıkıntısını bir miktar hafifletti. Ancak fiyatların yüksek seviyelerde seyretmesi, özellikle sanayi kuruluşlarının yeni alım yapma konusunda daha temkinli davranmasına yol açtı.

Vadeli işlem kontratları arasındaki fiyat farklarının açılması da alıcıların beklemeyi tercih etmesinde etkili oldu. Yani bir yanda üretim sorunları fiyatları yukarı iterken, diğer yanda yüksek maliyetler nedeniyle alımlar yavaşlıyor.

BAKIRDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bakır piyasasında bundan sonraki fiyat hareketlerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. SMM analistlerine göre, madenlerde devam eden arz kesintileri kısa vadede fiyatlara destek vermeyi sürdürebilir. Ancak fiziksel piyasadaki talebin zayıf kalması, yükselişin kalıcı olmasını zorlaştırabilir. Analistler, bakır fiyatlarının kısa vadede güçlü görünümünü koruyabileceğini, ancak piyasadaki arz ve talep dengesine bağlı olarak dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini değerlendiriyor.