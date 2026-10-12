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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:50

Bakırda 14 bin 500 dolar eşiği aşıldı

Küresel bakır piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,79 artarak 14 bin 550 dolara çıktı. Madenlerde yaşanan üretim sıkıntıları fiyatları yukarı taşırken, yüksek seviyeler nedeniyle alıcıların geri çekilmesi dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakırda 14 bin 500 dolar eşiği aşıldı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:50

fiyatlarında yükseliş yeniden hız kazandı. Madencilik sektöründe devam eden arz sorunları ve jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalarda fiyatları desteklerken bakırın ton fiyatı 14 bin 500 doların üzerine çıktı. Ancak fiyatlardaki bu hareketlilik, fiziksel piyasadaki talebe aynı ölçüde yansımadı. Shanghai Metals Market'in (SMM) 12 Ekim tarihli raporuna göre, 'nda (LME) bakır vadeli işlemleri son gece seansını yüzde 1,79 değer kazanarak ton başına 14 bin 550 dolardan tamamladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakırda 14 bin 500 dolar eşiği aşıldı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bakır fiyatları, madencilik sektöründeki arz sorunları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 14.500 dolar eşiğini aşarak yükselişini sürdürse de, fiziksel piyasadaki talep bu yükselişe aynı ölçüde yansımadı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli işlemleri ton başına 14.550 dolardan kapandı.
Yükselişin arkasında arz endişelerinin yanı sıra yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatması da etkili oldu.
Çin piyasasında da bakır fiyatları ton başına 110.530 yuan seviyesine ulaştı.
Madencilik sektöründeki üretim ve tedarik sorunları fiyatları yukarıda tutuyor.
Fiyatlardaki artışa rağmen alıcılar, yüksek maliyetler nedeniyle daha temkinli davranıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Seans boyunca 14 bin 470 ile 14 bin 583 dolar arasında işlem gören bakırda yükselişin arkasında yalnızca arz endişeleri yok. Yatırımcıların fiyat düşüşü beklentisiyle açtıkları kısa pozisyonları kapatması da yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

ÇİN'DE DE FİYATLAR YUKARI GİTTİ

Bakırdaki yükseliş Çin piyasasına da yansıdı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en fazla işlem gören kasım vadeli bakır kontratı yüzde 0,84 artışla ton başına 110 bin 530 yuana ulaştı. Londra Metal Borsası'nda açık pozisyon sayısının 1582 kontrat azalarak 260 bine gerilemesi de dikkat çekti. Bu düşüş, fiyatlardaki yükselişte kısa pozisyonlarını kapatan yatırımcıların önemli rol oynadığına işaret etti.

MADENLERDEKİ ÜRETİM SIKINTISI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Bakır piyasasında fiyatları yukarıda tutan en önemli etkenlerden biri, madenlerde devam eden üretim ve tedarik sorunları. SMM'nin değerlendirmesine göre, Orta Doğu'daki gerilimin kısmen azalması piyasalardaki baskıyı hafifletti. Buna karşılık madencilik sektöründeki arz kesintileri, bakır fiyatlarının güçlü kalmasını sağladı.

Öte yandan ABD'de tüketici güveninin zayıflaması ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi, küresel ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Bu tablo, bakır piyasasında yükselişin ne kadar devam edebileceği konusunda da belirsizlik yaratıyor.

Bakırda 14 bin 500 dolar eşiği aşıldı

FİYAT ARTTI AMA ALICILAR GERİ ÇEKİLDİ

Bakır fiyatları yükselirken piyasada dikkat çeken bir başka gelişme ise talebin aynı hızda artmaması oldu. Çin'e ithal ve yerli bakır sevkiyatlarının ulaşması, piyasadaki arz sıkıntısını bir miktar hafifletti. Ancak fiyatların yüksek seviyelerde seyretmesi, özellikle sanayi kuruluşlarının yeni alım yapma konusunda daha temkinli davranmasına yol açtı.

Vadeli işlem kontratları arasındaki fiyat farklarının açılması da alıcıların beklemeyi tercih etmesinde etkili oldu. Yani bir yanda üretim sorunları fiyatları yukarı iterken, diğer yanda yüksek maliyetler nedeniyle alımlar yavaşlıyor.

BAKIRDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bakır piyasasında bundan sonraki fiyat hareketlerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. SMM analistlerine göre, madenlerde devam eden arz kesintileri kısa vadede fiyatlara destek vermeyi sürdürebilir. Ancak fiziksel piyasadaki talebin zayıf kalması, yükselişin kalıcı olmasını zorlaştırabilir. Analistler, bakır fiyatlarının kısa vadede güçlü görünümünü koruyabileceğini, ancak piyasadaki arz ve talep dengesine bağlı olarak dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini değerlendiriyor.

 

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#bakır
#Londra Metal Borsası
#Madencilik Sektörü
#Şanghay Vadeli İşlemler Borsası
#Shanghai Metals Market
#Ekonomi
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