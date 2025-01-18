Balıkçılar rüzgarın etkisiyle denize açılmadı! Balık fiyatları sert yükseldi

18 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:32

Tezgahlarda hamsi, palamut, somon ve diğer balıklarda fiyatlar yükseldi. Son günlerde rüzgar nedeniyle gemiler denize açılmayan balıkçılar tezgahlara az miktarda balık geldiğini ifade etti.

Olumsuz hava koşulları, balıkçıların avlanma faaliyetlerini zorlaştırarak tezgahlardaki balık çeşitliliğini olumsuz etkiledi. Palamut, hamsi, mezgit fiyatı arttı.

GÜNCEL BALIK FİYATLARI YÜKSELDİ

Trabzon Ortahisar'da tezgahlarda hamsi, palamut, somon ve diğer balıklarda fiyatlarında artış yaşandı. Balıkçılar rüzgarın etkisiyle denize açılmayan gemiler nedeniyle arzda azalma olduğunu açıkladı.

Tezgahlarda son günlerde, istavrit ve mezgit başta olmak üzere hamsi, palamut, somon, levrek, çipura ve alabalık yer alırken;

Mezgit ve istavrit kilogramı 150,

somon 250,

çipura, çinekop ve levrek 300,

alabalık ve hamsi 200,

palamudun tanesi 175 liradan satılıyor.

En ucuz balık çeşidinin ise mezgit ve istavrit olduğunu belirtildi.