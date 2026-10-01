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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:05

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 28,4 trilyon liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 Eylül itibarıyla 28,4 trilyon liraya yükseldi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi 28,4 trilyon liraya yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 Eylül itibarıyla 164 milyar 595 milyon lira artarak 28 trilyon 237 milyar 686 milyon liradan 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 122 milyar 81 milyon lira artarak 32 trilyon 553 milyar 270 milyon liradan 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 28,4 trilyon liraya yükseldi

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 485 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 34 milyar 253 milyon lira artarak 3 trilyon 485 milyar 459 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 838 milyar 850 milyon lirası konut, 42 milyar 375 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 604 milyar 234 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 249 milyon lira artarak 4 trilyon 283 milyar 287 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 23 milyar 576 milyon lira artışla 3 trilyon 463 milyar 851 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 341 milyar 67 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 122 milyar 784 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Kredi / Alacak TürüToplam TutarArtış MiktarıAlt Kırılımlar / Detaylar
Tüketici Kredileri3 trilyon 485 milyar 459 milyon TL34 milyar 253 milyon TL
  • Konut: 838 milyar 850 milyon TL
  • Taşıt: 42 milyar 375 milyon TL
  • İhtiyaç: 2 trilyon 604 milyar 234 milyon TL
Taksitli Ticari Krediler4 trilyon 283 milyar 287 milyon TL18 milyar 249 milyon TL-
Bireysel Kredi Kartı Alacakları3 trilyon 463 milyar 851 milyon TL23 milyar 576 milyon TL
  • Taksitli Borçlar: 1 trilyon 341 milyar 67 milyon TL
  • Taksitsiz Borçlar: 2 trilyon 122 milyar 784 milyon TL

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 11 milyar 305 milyon lira artışla 887 milyar 804 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 668 milyar 414 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları 86 milyar 126 milyon lira artarak 6 trilyon 142 milyar 471 milyon liraya yükseldi.

Gösterge (25 Eylül İtibarıyla)Haftalık DeğişimToplam TutarAçıklama / Detay
Takipteki Alacaklar+11 milyar 305 milyon TL887 milyar 804 milyon TL668 milyar 414 milyon TL'lik kısmına özel karşılık ayrıldı.
Yasal Öz Kaynaklar+86 milyar 126 milyon TL6 trilyon 142 milyar 471 milyon TLBankacılık sektörü toplam yasal öz kaynak tutarı.
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ETİKETLER
#tüketici kredileri
#bddk
#bankacılık sektörü
#Taksitli Ticari Krediler
#Bireysel Kredi Kartı Alacakları
#Ekonomi
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