Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 69 milyar 241 milyon 247 bin lira artarak 25 trilyon 177 milyar 718 milyon 277 bin liraya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 16:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sektörünün toplam mevduatı 5 Eylül ile biten haftada 69 milyar 241 milyon 247 bin lira artarak 25 trilyon 108 milyar 477 milyon 30 bin liradan 25 trilyon 177 milyar 718 milyon 277 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi yüzde 1,6 azalışla 13 trilyon 811 milyar 864 milyon 378 bin lira, (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,1 artışla 8 trilyon 152 milyar 418 milyon 58 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 237 milyar 662 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 198 milyar 784 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 5 Eylül itibarıyla 2 milyar 834 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin , geçen hafta yüzde 0,6 artarak 4 trilyon 969 milyar 449 milyon 544 bin lira oldu. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 611 milyar 731 milyon 558 bin lirası konut, 52 milyar 380 milyon 649 bin lirası taşıt, 1 trilyon 848 milyar 518 milyon 753 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 456 milyar 818 milyon 584 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Eylül ile biten haftada 81 milyar 761 milyon 657 bin lira artarak 20 trilyon 45 milyar 883,2 milyon liraya yükseldi.

