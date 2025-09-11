Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emlak vergisinde yeni dönem: Ev sahibi ve kiracılar için yasal düzenleme yolda

Hükümet, son dönemde büyük tepki toplayan yüksek emlak vergisi artışlarına yönelik harekete geçti. Yapılacak düzenlemeyle, vergi oranlarını belirleme yetkisi artık takdir komisyonlarından alınacak. Düzenleme kısa süre içinde Meclis’e sunulacak ve bu yıl içinde yasalaşması planlanıyor.

KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 16:25

Son dönemde emlak vergilerinde yaşanan ciddi artışlar vatandaşların tepkisine yol açtı. Gelen yoğun şikâyetler üzerine hükümet, konuya ilişkin hazırlıklarına başladı.

“VATANDAŞIMIZA HAKSIZ YÜK GETİRİLMEMELİ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , TRT Haber’e yaptığı açıklamada, artışların vatandaşlar üzerinde ağır yük oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, “Yerel yönetimlerin finansman ihtiyacı önemli ancak vatandaşımıza haksız, çok yüksek artışlarla maliyet çıkarılması da yanlış. Hem yerel yönetimlerin sürdürülebilirliği hem de vatandaşın korunacağı bir dengeyi kurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisinde yeni dönem: Ev sahibi ve kiracılar için yasal düzenleme yolda

“MECLİS AÇILDIĞINDA DÜZENLEME GELECEK”

Emlak vergilerindeki sorunların yalnızca teknik değil, aynı zamanda hukuki bir düzenleme gerektirdiğini belirten Yılmaz, “Meclisimiz açıldığında gerekli hazırlıklar ’in takdirine sunulacak” dedi.

AK PARTİ’DEN DÜZENLEME MESAJI

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de ekim ayında düzenlemenin Meclis’e geleceğini açıkladı. Demir, “Artışlar kabul edilemez boyutta. 2026’da yürürlüğe girecek emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Emlak vergisinde yeni dönem: Ev sahibi ve kiracılar için yasal düzenleme yolda

İKİ YÖNTEM MASADA

Demir’in aktardığına göre, düzenlemede iki farklı yöntem değerlendiriliyor:

  • Arsa birim fiyatlarına sınırlama getirilmesi
  • Mevcut emlak vergisiyle karşılaştırmalı sınırlandırma yapılması

Demir, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerin sunulacağını, ardından Meclis’te sürecin başlayacağını belirtti.

Emlak vergisinde yeni dönem: Ev sahibi ve kiracılar için yasal düzenleme yolda

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

, her ilçede oluşturulan takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Bu komisyonlarda belediye temsilcileri, vergi dairesi yetkilileri ve ilgili kamu görevlileri yer alıyor. Komisyonun aldığı kararlar, doğrudan vatandaşların ödeyeceği emlak vergisini etkiliyor ve 4 yıllık dönem için geçerli oluyor.

İlk yıl doğrudan uygulanan bu karar, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılıyor.

