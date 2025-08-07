Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 07.08.2025

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 248 milyar 144 milyon 264 bin lira azalarak 24 trilyon 489 milyar 329 milyon 59 bin liraya indi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
07.08.2025
07.08.2025
saat ikonu 15:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 1 Ağustos ile biten haftada 248 milyar 144 milyon 264 bin lira azalarak 24 trilyon 737 milyar 473 milyon 323 bin liradan 24 trilyon 489 milyar 329 milyon 59 bin liraya indi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi yüzde 1 düşüşle 13 trilyon 577 milyar 921 milyon 183 bin lira, (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,4 azalışla 7 trilyon 771 milyar 624 milyon 778 bin lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 29 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 192 milyar 260 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Ağustos itibarıyla 1 milyar 825 milyon dolarlık azalış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin , geçen hafta yüzde 2,5 artarak 4 trilyon 818 milyar 285 milyon 77 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 594 milyar 698 milyon 766 bin lirası konut, 56 milyar 248 milyon 58 bin lirası taşıt, 1 trilyon 782 milyar 730 milyon 920 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 384 milyar 607 milyon 333 bin lirası da bireysel kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Ağustos ile biten haftada 137 milyar 486 milyon 163 bin lira artarak 19 trilyon 476 milyar 348 milyon 124 bin liraya yükseldi.

ETİKETLER
#tüketici kredileri
#kredi
#tcmb
#bankacılık sektörü
#mevduat
#yabancı para
#Tl Bozdurma
#Ekonomi
