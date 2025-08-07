Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

3600 gün prim ve yeterli sigortalılık süresine sahipseniz, SGK’dan alacağınız bir yazıyla hem tazminat alıp hem de dilediğiniz işte yeniden çalışmanız mümkün. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı hakkında tüm merak ettiklerinizi anlattı.

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı
İşçi ve işveren arasında en önemli konulardan biri olan konusunda çoğu çalışan, yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alınabileceği­ni düşünüyor. Ancak Kanunu, ken­di isteğiyle işten ayrılan bazı sigortalılara da bu hakkı tanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini açıkladı.

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

Erdursun, çalışanların, yaş şartı aranmaksızın sigortalı­lık süresi ve prim gün sa­yısını doldurduklarında Sosyal Güvenlik Kuru­mu’ndan (SGK) “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı talep edebildiklerini söyledi.

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

İLK SİGORTALILIK TARİ­HİNE GÖRE ŞARTLAR NELER?

-8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar:

-En az 3600 prim gü­nü varsa, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kı­dem tazminatına hak ka­zanırlar.

-9 Eylül 1999 – 30 Ni­san 2008 arası sigortalı olanlar:

-4500 ve 25 yıllık sigortalılık sü­resi şartlarını tamam­ladıklarında tazminat hakkı elde ederler.

-Alternatif olarak: 7000 prim günü tamam­layanlar, 25 yılı bekle­meden de kıdem tazmi­natı alabilirler.

-1 Mayıs 2008 sonra­sı sigortalı olanlar:

-Kademeli olarak ar­tan prim gün şartını ye­rine getirmelidirler:

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

-2008’de başlayanlar: 4600 gün

-2009: 4700 gün

-2010: 4800 gün

-2011: 4900 gün

-2012: 5000 gün

-2013: 5100 gün

-2014: 5200 gün

-2015: 5300 gün

-2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu şartları tamamla­yanlar, SGK’dan yazı alıp noter aracılığıyla işvere­ne bildirerek işten ayrı­labiliyor.

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Erdursun, kıdem tazminatının, iş­yerindeki her bir yıl için 1 brüt maaş olarak he­saplandığını; 2025 yılı için kıdem tazminatı ta­vanının 53.919,68 TL olduğunu yani maaşı yüksek olan ça­lışanlar için da­hi yıllık tazmi­nat bu tutarının bu rakamı aşamayacağını belirtti.

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

KIDEM TAZMİNATI ALIP İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞILIR MI?

Çalışanlar, kıdem tazmina­tına esas yazı ile işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde ça­lışmaya devam edebilir. Hatta aynı şartları tek­rar sağladıklarında ye­niden kıdem tazminatı hakkı elde edebilirler.

Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEZSE HAKLARINIZ NELER?

Erdursun, işverenin kıdem tazminatı ödemeye yanaşmaması halinde öncelikle arabulucuya başvurulacağını, 30 gün içinde anlaşma sağlanmazsa yargı yoluna gidilebileceğini ifade etti.

