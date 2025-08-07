Kıdem tazminatı hakkında bilinmeyen gerçek! Özgür Erdursun işveren karşısında haklarınızı anlattı

İşçi ve işveren arasında en önemli konulardan biri olan kıdem tazminatı konusunda çoğu çalışan, yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alınabileceği­ni düşünüyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kanunu, ken­di isteğiyle işten ayrılan bazı sigortalılara da bu hakkı tanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini açıkladı.

Erdursun, çalışanların, yaş şartı aranmaksızın sigortalı­lık süresi ve prim gün sa­yısını doldurduklarında Sosyal Güvenlik Kuru­mu’ndan (SGK) “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı talep edebildiklerini söyledi.

İLK SİGORTALILIK TARİ­HİNE GÖRE ŞARTLAR NELER?

-8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar:

-En az 3600 prim gü­nü varsa, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kı­dem tazminatına hak ka­zanırlar.

-9 Eylül 1999 – 30 Ni­san 2008 arası sigortalı olanlar:

-4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık sü­resi şartlarını tamam­ladıklarında tazminat hakkı elde ederler.

-Alternatif olarak: 7000 prim günü tamam­layanlar, 25 yılı bekle­meden de kıdem tazmi­natı alabilirler.

-1 Mayıs 2008 sonra­sı sigortalı olanlar:

-Kademeli olarak ar­tan prim gün şartını ye­rine getirmelidirler:

-2008’de başlayanlar: 4600 gün

-2009: 4700 gün

-2010: 4800 gün

-2011: 4900 gün

-2012: 5000 gün

-2013: 5100 gün

-2014: 5200 gün

-2015: 5300 gün

-2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu şartları tamamla­yanlar, SGK’dan yazı alıp noter aracılığıyla işvere­ne bildirerek işten ayrı­labiliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Erdursun, kıdem tazminatının, iş­yerindeki her bir yıl için 1 brüt maaş olarak he­saplandığını; 2025 yılı için kıdem tazminatı ta­vanının 53.919,68 TL olduğunu yani maaşı yüksek olan ça­lışanlar için da­hi yıllık tazmi­nat bu tutarının bu rakamı aşamayacağını belirtti.

KIDEM TAZMİNATI ALIP İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞILIR MI?

Çalışanlar, kıdem tazmina­tına esas yazı ile işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde ça­lışmaya devam edebilir. Hatta aynı şartları tek­rar sağladıklarında ye­niden kıdem tazminatı hakkı elde edebilirler.

İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEZSE HAKLARINIZ NELER?

Erdursun, işverenin kıdem tazminatı ödemeye yanaşmaması halinde öncelikle arabulucuya başvurulacağını, 30 gün içinde anlaşma sağlanmazsa yargı yoluna gidilebileceğini ifade etti.