Emekli banka promosyonu için büyük fırsat: Çift ödeme alabilirsiniz! İşte formülü

BAŞKA BANKAYA GEÇİLEBİLİR Mİ?

Bunun için öncelikle mevcut bankaya önceki promosyondan kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

PROMOSYON ALDIKTAN SONRA 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.

