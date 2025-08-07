Emekli banka promosyonu için büyük fırsat: Çift ödeme alabilirsiniz! İşte formülü

Bankalar, müşterilerini tutabilmek için maaşlarını bankalarında tutma sözü karşılığında promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor. Artan maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonunun yolunu açarken, bankalar da kampanyalarını yeniledi. Sabah'ın haberine göre; Ağustos kampanyalarına göre; üç banka 27 bin liraya varan ödeme yaparken, bir banka da 26 bin lira promosyona ilaveten "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. Peki promosyon kazancı nasıl artırılır? İki ayrı promosyon nasıl alınır? İşte tüm soruların yanıtları...
Emekli maaşı bağlanan, dul yetim maaşı alan herkes bir banka seçerek promosyona hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.
Evet bankalar belirlenen kriterlere göre belirlenen miktarlardan daha az ödeme yapamıyor. Üst sınır ise yok. Bankalar istediği kadar artırabilir.
Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 16.67 oranındaki artış ile maaşlar değişti. Tablodaki maaş skalalarında değişiklik olduysa ödenecek promosyon da yükseliyor. Örneğin Haziranda 15 bin TL maaşı olan bir emekli en az 8 bin TL promosyon alabiliyordu. Yüzde 16.67 ile maaşı 17.500 TL oldu ve bir üst dilime geçti. Promosyonu da 10 bin liraya çıktı.
Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 10'a ulaştı. Bir banka, 26 bin lira promosyona ilaveten emekli yakınını getirenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. İki banka 27 bin liraya, üç banka da 25 bin liraya varan promosyon veriyor.
Emekliler promosyon alsa da yeni yüksek rakamdan yararlanabilir. Bunun için cayma hakkı kullanılacak. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru yapılmasını istiyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılıyor.
Bunun için öncelikle mevcut bankaya önceki promosyondan kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.
Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar için iki promosyon imkanı var. Ancak bunun için farklı bankalar seçmek gerekiyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.
Kendi emekliliğinden 25 bin lira alan bir kişinin eşinden de 10 bin lira ölüm maaşı aldığını var sayalım. Bu iki maaşı da aynı bankadan alırsa toplam 30 bin lira maaşlar alacağı promosyon en az 12 bin lira olacak. Ancak maaşları iki ayrı bankaya taşırsa kendi emekliliği için en az 12 bin lira, ölüm maaşı için ise en az 8 bin lira alacak. Böylece toplam promosyon en az 20 bin liraya çıkacak. Bu tutar bankaya göre çok daha yukarı çıkabilecek.
Bazı bankaların yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak için belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapılması, mobil uygulama, kredi, sigorta gibi ek ürünler kullanılması gerekiyor. Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Promosyon kararını vermeden önce bu ve bunun gibi tüm şartları detaylıca inceleyin.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL’ye varan MaxiPuan!
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
Kampanya Bitiş Tarihi
31 Ağustos 2025
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
Maaşı ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye, ek koşullarla 25 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
Promosyon ödemesi şu şekilde:
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınabilecek.
Yapı Kredi, 15 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma fırsatı sunuyor.
Promosyon ödemesi şu şekilde:
• 0 TL - 9.999 TL maaş alanlar 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 12.250 TL,
• 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 18.000 TL,
• 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 22.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 27.000 TL alabilecek.