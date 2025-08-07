Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil almak isteyenler dikkat! 7 milyon lira krediye sıfır faiz

Ağustos 07, 2025 10:41
1
otomobil kredisi

Türkiye'de otomobile olan talep devam ediyor. Rekor seviyelerde satış rakamları açıklanmasına rağmen sıfır faizli kredi kampanyaları yapılıyor. Otomotiv devleri müşterilerin ilgisini canlı tutmak ve satış ivmesini korumak adına çeşitli kampanyalarla pazarı desteklemeyi sürdürüyor. Özellikle sıfır faizli kredi kampanyaları dikkat çekiyor. Hemen her markada sıfır faizli kampanya bulunurken bazı markalar 7 milyon liraya kadar kredi kullandırılabiliyor.

NTV'nin haberine göre; Yüksek limitli kredi kullanımda son zamanlarda bir ilk gerçekleşmiş oldu. Bu ilk taşıt kredisi kullanımında son dönemlerin en yüksek finansman limitlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre sıfır faizli kredi desteği, tüketicilerin tercihini büyük ölçüde etkiliyor. 
 

2
Alfa Romeo

İŞTE KREDİ VEREN OTOMOBİL MARKALARI:

 

ALFA ROMEO

Alfa Romeo Junior 200 bin lira 12 ay vade yüzde 1.99 faizli kredi, Alfa Romeo Tonale 500 bin lira, 12 ay vade, 1.99 faizli kredi.
 

3
BMW otomobil kredisi

BMW

BMW Elektrikli i5 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW Elektrikli i5 Touring 2 milyon liraya 6 ay yüzde sıfır faiz, 2 milyon liraya 12 ay vade, yüzde 1.89 faiz, 2 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW Elektrikli i5 M60 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW i7 7 milyon liraya 6 ay vade yüzde 0 faiz, 7 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 7 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW i7 M70 5 milyon liraya 6 ay vade yüzde 0 faiz, 5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW iX1 2 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW iX2 1.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW iX 2.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

 

4
bmw otomobil kredisi

BMW

BMW iX M70 xDrive 1 milyon 750 bin liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1 milyon 750 bin liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1 milyon 750 bin liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 1 Serisie 1 milyon 250 bin liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1 milyon 250 bin liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1 milyon 250 bin liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 2 Serisi Gram Coupe 1 milyon 750 bin liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1 milyon 750 bin liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1 milyon 750 bin liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 3 Serisi 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 4 Serisi 2.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 4 serisi Gram Coupe 3.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 3.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 3.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 4 Serisi Cabrio 2.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW 5 Serisi 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz

BMW E7 Serisi 5 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 5 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
 

5
CHERY

CHERY

Chery Tiggo8 Pro Max ticari müşterilere 400 bin lira, yüzde sıfır faiz, 6 ay vade, Tiggo7 Pro Max bireysel müşterilere 300 bin lira kredi, yüzde sıfır faiz, 11 ay vade
 

6
CITROEN

CITROEN

Citroën C3 Aircross, Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën Ami modelinde 150 bin lira, 15 ay vade, yüzde sıfır faiz, Citroën Berlingo, Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 280 bin lira kredi, 12 ay yüzde sıfır faiz ya da 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2.99 faiz
 

7
DACIA Dacia Snadero Stepway ve Jogger 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0.99 faiz

DACIA

Dacia Snadero Stepway ve Jogger 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0.99 faiz
 

8
FIAT

FIAT

Fiat Egea 150 bin liraya, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Fiat 600 200 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz, Fiat Topolino 200 bin lira kredi, 12 ay taksit, yüzde 0 faiz

 

9
Ford Puma Gen-E Capri

FORD

Ford Puma Gen-E Capri ve Explorer'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Puma'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade yüzde 1.99 faiz

 

10
Jeep Avenger e-Hybrid

JEEP

Jeep Avenger e-Hybrid 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz, Jeep Compass 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz

 

11
KIA Sportage

KIA

KIA Sportage 300 bin lira, 6 ay vade, yüzde 0.99 faiz, KIA EV6 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, KIA EV9 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz

 

12
MERCEDES

MERCEDES

Mercedes 1 milyon ile 5 milyon lira arasında faizsiz ve faizli vadeli ödeme imkanları sunuyor.
 

13
MG 4x4 Marvel

MG

MG 4x4 Marvel R 500 bin liraya 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz oranı

 

14
Mini Cooper

MINI

Mini Cooper 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1.89 faiz oranı
 

15
Nissan Qahsqai

NISSAN

Nissan Qahsqai'lerde 600 bin liraya, 6 ay vade,yüzde sıfır faizli kredi, 1 milyon liraya 12 ay vade, yüzde 2.69 faiz oranı, Nissan Juke'larda 240 bin liraya 12 ay vade, yüzde sıfır faizli kredi, 500 bin liraya 6 ay vade ve yüzde sıfır faiz, Nissan X-Trail Mild Hybrid'e 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz
 

16
Opel Corsa

OPEL

Opel Corsa 150 bin lira, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Corsa Elektrik 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Yeni Frontera 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Yeni Frontera Elektrik 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Mokka 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz
 

17
PEUGEOT

PEUGEOT

Peugeot modellerinde 300 bin liraya kadar faizli ve faizsiz kredi paketleri var.
 

18
Renault

RENAULT

Renault'ta 200 bin lira kredi 6 ay vade, yüzde 1.99 faiz oranı var.
 

19
Skoda Scala

SKODA

Skoda Scala 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz, Skoda Octavia 1 milyon liraya, 12 ay vade, yüzde 2.49 faiz
 

20
Suzuki Swift

SUZUKİ

Suzuki Swift 200 bin liraya 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Suzuki Vitara'ya 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, Suzuki S-Cross'a 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz
 

21
TOGG

TOGG

Togg T10X V2 250 bin liraya 12 ay vade, yüzde sıfır faiz, 1 milyon liraya 48 ay vade, yüzde 2.89 faiz, 1.5 milyon liraya 48 ay vade, yüzde 2.99 faiz

 

