Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Kasım ile biten haftaya ilişkin para ve banka verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 645 milyar lirayı aşan artışla 34 trilyon 574,4 milyar liraya, toplam kredi hacmi ise 28 trilyon 497,4 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde TL mevduatta yüzde 3 artış kaydedilirken, tüketici kredileri 7 trilyon 123,1 milyar liraya çıktı.

TOPLAM MEVDUAT 34 TRİLYON 574,4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

TCMB'nin yayımladığı haftalık istatistiklere göre, 13 Kasım itibarıyla bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,90 artarak 645 milyar 12 milyon 424 bin lira yükseldi. Böylece toplam mevduat 33 trilyon 929,4 milyar liradan 34 trilyon 574 milyar 377 milyon 51 bin liraya çıktı.

Aynı haftada mevduat kalemlerindeki hareketlilik şöyle gerçekleşti:

TL Mevduat: Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsinden mevduatı yüzde 3 artışla 19 trilyon 22 milyar 232 milyon 482 bin liraya yükseldi.

YP Mevduat: Yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,09 artışla 11 trilyon 451 milyar 693 milyon 593 bin lira oldu.

Döviz Karşılığı: Bankalardaki toplam YP mevduat 265 milyar 465 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bunun 228 milyar 642 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parite etkisinden arındırılmış veriye göre yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında 5 milyar 162 milyon dolarlık artış yaşandı.

KREDİ HACMİ VE TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SON DURUM

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 13 Kasım haftasında 250 milyar 430 milyon 691 bin lira artarak 28 trilyon 247 milyar liradan 28 trilyon 497 milyar 410 milyon 598 bin liraya ulaştı.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ise geçen hafta yüzde 1,50 artışla 7 trilyon 123 milyar 86 milyon 822 bin liraya çıktı. Tüketici kredilerinin dağılımı şu şekilde sıralandı: