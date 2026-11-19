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İstanbul
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.
Antalya'nın kaybedecek zamanının olmadığının altını çizen Özdemir, "Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok. Bizim için Antalya'nın beklenti ve ihtiyaçları her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.
Özdemir'in konuşmasından satır başları:
"Antalya'nın kaybedecek zamanı yok. Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok. Bizim için Antalya'nın beklenti ve ihtiyaçları her şeyin üstündedir. Anadolu'da bizim Yörük kültürümüzde de karşılığı olan güzel bir söz vardır; "Daha ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar." Bizler Torosların eteklerinde dayanışmayı, üretmeyi zorluklar karşısında yılmamayı ve birlikte başarmayı bilen bir kültürün evlatlarıyız"