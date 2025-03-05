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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatın yıldızı sönüyor: Getiriler düştü

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı çıkması beklenirken bankalar da pozisyon almaya başladı. Düşüş öngörülen politika faiz oranıyla birlikte mevduatların da gerilemesi ve faiz getirilerinin düşmesi bekleniyor. Parasını mevduata yatırmayı planlayanlar ve mevcut yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 14:26

Bankada parası olanları yakından ilgilendiren faiz kararı öncesi nefesler tutuldu. Merkez Bankası yarın faiz kararını verecek. Faizin 250 baz puan aşağı çekilmesi beklenirken parasını borsa, döviz gibi alanlar dışında değerlendirmek ve sabit getiri sahibi olmak isteyenler mevduat yatırımcıları ise oranların geleceği seviyeyi merak ediyor.

MEVDUATIN YILDIZI SÖNMEYE BAŞLADI

Merkez Bankası 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'da faiz kararını verecek. Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte piyasalar için anahtar olacak. Enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına inmiş oldu. Merkez Bankası'nın eli güçlendi. Bu hafta içeride önemli veriler ve kararlar piyasaların yönünü belirleyecek. Piyasalar 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

FAİZ GETİRİLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'nın kararı gelmeden kredi ve mevduatta faizler düştü. Mevduat getirileri 20 Aralık haftasında yüzde 59,44 iken 21 Şubat haftasında bu oran yüzde 485'e kadar düştü.

STOPAJ ORANLARI YÜKSELDİ

Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR

Mevduat faizlerinde şu anda en yüksek getiri yüzde 48 seviyesinde. Parasını TL mevduatta değerlendirmek isteyen bir mudi 500 bin TL'sini banka yatırırsa elde edeceği aylık getiri şöyle;

  • Fibabanka faiz oranı yüzde 48, 500 bin liraya 17.884,93 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • ON Plus faiz oranı yüzde 47,5, 500 bin liraya 17.698,63 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • Odea faiz oranı yüzde 47, 500 bin liraya 17.512,33 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • CEPTETEB faiz oranı yüzde 47, 500 bin liraya 17.512,33 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • Denizbank faiz oranı yüzde 45, 500 bin liraya 16.767,12 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • Garanti BBVA faiz oranı yüzde 44, 500 bin liraya 16.394,52 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • Enpara faiz oranı yüzde 38, 500 bin liraya 14.158,9 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
  • İş Bankası faiz oranı yüzde 36, 500 bin liraya 13.413,7 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular

32 günlük en yüksek faizi hangi banka veriyor?
Hesapkurdu.com'un 28 Şubat 2025 tarihli değerlendirmesine göre, 32 gün vadede en yüksek mevduat faiz oranını veren banka %48 ile Odeabank olmuştur.
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