Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatın yıldızı sönüyor: Getiriler düştü

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı çıkması beklenirken bankalar da pozisyon almaya başladı. Düşüş öngörülen politika faiz oranıyla birlikte mevduatların da gerilemesi ve faiz getirilerinin düşmesi bekleniyor. Parasını mevduata yatırmayı planlayanlar ve mevcut yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.
Bankada parası olanları yakından ilgilendiren faiz kararı öncesi nefesler tutuldu. Merkez Bankası yarın faiz kararını verecek. Faizin 250 baz puan aşağı çekilmesi beklenirken parasını borsa, döviz gibi alanlar dışında değerlendirmek ve sabit getiri sahibi olmak isteyenler mevduat yatırımcıları ise oranların geleceği seviyeyi merak ediyor.
Merkez Bankası 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'da faiz kararını verecek. Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte piyasalar için anahtar olacak. Enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına inmiş oldu. Merkez Bankası'nın eli güçlendi. Bu hafta içeride önemli veriler ve kararlar piyasaların yönünü belirleyecek. Piyasalar 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.
Merkez Bankası'nın kararı gelmeden kredi ve mevduatta faizler düştü. Mevduat getirileri 20 Aralık haftasında yüzde 59,44 iken 21 Şubat haftasında bu oran yüzde 485'e kadar düştü.
Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.
Mevduat faizlerinde şu anda en yüksek getiri yüzde 48 seviyesinde. Parasını TL mevduatta değerlendirmek isteyen bir mudi 500 bin TL'sini banka yatırırsa elde edeceği aylık getiri şöyle;