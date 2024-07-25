Bankalardan konut kredisinde EFT ücreti oyunu! 7 farklı kalemde kesinti yapıyorlar

25 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:02

Para transferi uyarısı geldi! Havale ve EFT yaparken dikkat, delil yerine geçiyor

Para transferi uyarısı geldi! Havale ve EFT yaparken dikkat, delil yerine geçiyor

Bankaların son olarak uygulamaya aldığı EFT ücreti vatandaşın canını sıkıyor. Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çaldığında masraf üstüne masrafla karşılaşıyor. Uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa giden bankaların son oyunu pes dedirtti.

KONUT KREDİSİNDE EFT OYUNU

Kredi kullanarak ev satın almak isteyen binlerce kişi bankaların birçok başlık adı altında kestiği ücretlerle karşılaşıyoruz.

Zaten zor durumda olduğu için kredi çeken vatandaşın çaresizliğini fırsata çeviren bankaların yeni bir oyunu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, bankalar son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.

1 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıl vadeli ortalama yüzde 3.30 faiz tutarıyla vatandaştan toplam kredi geri ödemesini 4 milyon TL olarak isteyen bankalar bu da yetmezmiş gibi 7 farklı kalemde ücret talep ediyor.

VATANDAŞIN ÇARESİZLİĞİNİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR

Eskiden konut kredisi kullanacak kişinin hesabı yoksa kredi kullanacağı banka tarafından hesap açılır ve uygun görülen kredi miktarı EFT ücreti olmadan doğrudan evini satan kişinin hesabına düşerdi.

Ancak günümüzde bankalar önce parayı krediyi kullanan kişinin hesabına aktarıp buradan da yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderiliyor.

7 FARKLI KALEMDE ÜCRET TALEP EDİYORLAR

1 milyon TL'lik kredi alımlarında yaklaşık 8-15 bin TL arasında ekspertiz ücreti,

Peşinen alınan ve her yıl uygulanan 8-20 bin TL arasında değişen konut sigortası,

Kısa süreli kredi kullanımlarında tek sefer, 10 yıllık kullanımlarda ise her yıl olacak şekilde ortalama 15-80 bin TL arasında değişen hayat sigortası,

Kredinin binde 5'i oranında kredi tahsis ücreti (eski adı dosya masrafı), yaklaşık 1000 TL ipotek tesis ücreti,

Kredinin onaylanması sürecindeki işlemler için kredinin belirli bir yüzdesi şeklinde komisyon bedeli

EFT adı altında yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi.

Bu kesintileri uygulayan bankaların 1 milyon TL'lik konut kredisi kullanan vatandaşlardan ilk etapta 75 bin TL'ye yakın ücret kestiği ve vatandaşa 925 bin TL ödediği ortaya çıktı.