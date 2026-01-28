Menü Kapat
TGRT Haber
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye kötü haber! İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisi verdi

Emekli vatandaş, bayram ikramiyesi tutarını merakla bekliyor. İsa Karakaş, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında emekli için kötü haberi verdi. Karakaş, yaptığı açıklamada iki bayram için bir maaş tutarında ikramiye verilmesinin mümkün olmadığını, bu kararın SGK değil Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesiyle belirleneceğini söyledi. İşte detaylar...

İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında bayram ikramiyesi bekleyen emekliler için kötü haberi paylaştı. Ankara’dan kulis bilgisi aktaran Karakaş, iki bayram için bir en düşük emekli maaşı tutarında ikramiye ödenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye kötü haber! İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisi verdi

Bayram ikramiyesiyle ilgili kararın SGK tarafından değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlayacağı bütçeyle belirleneceğini vurgulayan Karakaş, şu an itibarıyla bu yönde bir çalışma bulunmadığını ifade etti. AK Parti cephesinde konuyla ilgili tepkiler olduğunu belirten Karakaş, meselenin hala gündemde olduğunu da hatırlattı.

Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye kötü haber! İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisi verdi

Kurbanlık fiyatlarına da dikkat çeken Karakaş, "Küçükbaş kurbanlık hayvan 20 bin lira civarında. Dört emekli bir araya geldiğinde verilen ikramiyeyle bir koyun bile alamıyor" dedi. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birlikte ele alınması gerektiğini söyleyen Karakaş, bir iyileştirme beklediğini, ancak şu an için netleşmiş bir durum olmadığını dile getirdi.

Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye kötü haber! İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisi verdi

KAMU ÇALIŞANLARINA REFORM MU GELİYOR?

Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen emeklilerin, kamu ya da belediyede işe girmeleri hâlinde emekli maaşlarının kesildiğini hatırlatan Karakaş, bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye kötü haber! İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisi verdi

BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ

Karakaş’a göre yalnızca prim eşitlemesi yapılması yeterli olmayacak. Borcu bulunan binlerce Bağ-Kur’lu, prim eşitlemesi çıksa bile emekli olamayacak. Bu nedenle yapılması gereken düzenlemenin, hem prim eşitlemesini hem de vergi yapılandırmasını içermesi gerektiğini ifade etti. Ancak bu şekilde Bağ-Kur’luların emekli olabileceğini vurguladı.

Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye kötü haber! İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisi verdi

Ekonomik şartlara da değinen Karakaş, sıkı bir ekonomi politikasından geçildiğini, vatandaşın borç ödeyecek gücünün kalmadığını söyledi. Yapılandırma kanununun henüz çıkmadığını belirten Karakaş, buna rağmen Ankara’da konunun Meclis gündemine sık sık gelmeye başladığını ifade etti. Maliye Bakanlığı her ne kadar gündemlerinde olmadığını söylese de, Karakaş’a göre bu kanunun çıkma ihtimali giderek yükseliyor.

