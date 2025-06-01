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 | Bengü Sarıkuş

Bayramda çalışanlar dikkat! Ne kadar mesai ücreti alacaksınız?

Tatil günlerinde çalışan işçiye mesai ücreti ödemesi yapılıyor. Peki önümüzdeki Kurban Bayramı tatil günlerinde mesai yapacak olan çalışanlar ne kadar mesai ödemesi almaya hak kazanacaklar?

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Bayramda çalışanlar dikkat! Ne kadar mesai ücreti alacaksınız?
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 17:25

Türkiye'de işçilerin resmi tatillerde ve dini bayramlarda çalıştırılmaları halinde fazla mesai ücreti alma hakkı kanunla belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi ve ilgili Yargıtay kararları ile fazla mesai kapsamı belirtilmiştir. Resmi tatil, dini bayramlar gibi zamanlarda çalışanlara mesai ücreti verilmesi gerekiyor. Mesai ücreti işçilerin kanunla korunan hakları arasında yer alıyor ve işverenin mesaiyi vermemesi durumunda konu iş mahkemesine gidiyor ve kanıtlar varsa işçi fazla mesaisini mahkeme kararıyla işverenden tahsil ediyor.

Bayramda çalışanlar dikkat! Ne kadar mesai ücreti alacaksınız?

KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞMAK NE KADAR KAZANDIRACAK?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kamu ve özel sektör çalışanlarının bazıları bayram süresince izin yapacakken bazıları da çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam eden özel sektör çalışanları mesaiyi hak ediyor. 5 Haziran ile 9 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışanlar fazla mesai alacak.

Buna göre 5 Haziran için yarım gün mesai, geri kalan 4 gün için ise ayrı ayrı olmak üzere her gün için tam mesai ücreti yatırılacak.

Bayramda çalışanlar dikkat! Ne kadar mesai ücreti alacaksınız?

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN NE KADAR KAZANACAK?

Başka bir deyişle, 22 bin 104 lira aylık maaşı bulunan bir asgari ücretlinin net günlük ücreti 736.8 lira ediyor. Arefe günü çalışırsa 368.4 lira günlük ücretinin üzerine fazla mesai ücreti alacak ve günlük ücreti 1105.2 liraya yükselecek. Tam gün tatil olan bayram günlerinde asgari ücretli çalışırsa ekstradan 736.8 lira daha alacak ve günlüğü 1473.6 liraya yükselecek.

Bayramda çalışanlar dikkat! Ne kadar mesai ücreti alacaksınız?

60 BİN LİRA MAAŞLA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ NE KADAR KAZANACAK?

60 bin lira maaş alan bir çalışanın günlük normal çalışma ücreti net 2 bin lira oluyor. Arefe günü çalışırsa günlük ücreti dahil 3 bin lira, bayram günleri tam çalışırsa da günlük ücreti de dahil olmak üzere toplamda 4 bin lira kazanmış olacak.

İşçi, tatil günlerinde fazla mesai yaptığını belgelerle (örneğin vardiya çizelgeleri, giriş-çıkış kayıtları, tanık beyanları vb.) ispat edebiliyorsa ve işverenden ödemesini alamıyorsa konuyu İş Mahkemesi’ne taşıyabilir.

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