Bayramda 'ek sefer' tuzağı! Ödediğiniz farkı kuruşu kuruşuna geri alabilirsiniz: Uzman isim tek tek anlattı

9 günlük Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bir haftayı aşan tatil fırsatını değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, planlarını günler öncesinden yaparak biletlerini ayırt etti. Ancak biletini son güne bırakanlar veya yer bulamayanlar için tek seçenek ek seferler oldu. Bayram dönemlerinde artan yolcu talebiyle birlikte otobüs ve uçak biletlerindeki "fahiş fiyat" tartışmaları ise yeniden gündem oldu. Konuya ilişkin tgrthaber.com editörü Özge Sönmez'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli noktalara değindi.
Pek çok yolcunun "mecburiyetten" ödediği bu fiyat farklarını aslında geri alma hakkı bulunduğunu belirten Ağaoğlu, vatandaşların izlemesi gereken yolu tek tek anlattı. Ağaoğlu, "Uçak ve otobüs biletlerinde tavan fiyatlar vardır. Bu fiyatları firmalar maliyet unsurlarını dikkate alarak belirler ve Ulaştırma Bakanlığı'na bildirirler. Bu fiyatları istedikleri şekilde artıramazlar. Çünkü bir tavan fiyat belirlemişlerdir. Örneğin, İstanbul-Ankara tavan fiyat 1100 lira demiş; bunu 1100 liradan satmaya kalkarsa müşteri bulmakta zorlanır. Rekabet ortamında, bayram yılı olduğu için %40'a kadar - %30'du bu oran - daha düşük fiyattan verilebilir.
Sonra kalan biletlerini, %70'ini o şekilde satıp %30 kaldıktan sonra tavan fiyatı geçmemek kaydıyla - diyelim 30 koltuğu kalmış veya 10 koltuğu kalmış - o 10 koltuğu 1500 liraya satamaz. Eğer tavan fiyatı 1100 liraysa, o 1100 liranın üzerinde uygulayamaz." ifadelerini kullandı.
Ödenen yüksek miktarın farkının geri alınabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "Ekran görüntüsünü alın, onunla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na şikayette bulunun. Ayrıca bir fiyat farkı var ise bunun tespit edilerek farkın tarafınıza ödenmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun. Ayrıca Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu bünyesinde bulunduran Ticaret Bakanlığı'na da yazılı olarak şikayetinizi iletin. Bunlar için internet üzerinden erişim imkanı vardır, herhangi bir yere kalkıp gitmenize gerek yok." dedi.