Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bayramda 'ek sefer' tuzağı! Ödediğiniz farkı kuruşu kuruşuna geri alabilirsiniz: Uzman isim tek tek anlattı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 9 günlük tatili değerlendirmek için hazırlıklara başladı. Bayramlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle çoğu zaman otobüs ve uçaklarda ek seferler düzenlense de vatandaşlar fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Konuya ilişkin Tgrthaber.com editörü Özge Sönmez'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

9 günlük Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bir haftayı aşan tatil fırsatını değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, planlarını günler öncesinden yaparak biletlerini ayırt etti. Ancak biletini son güne bırakanlar veya yer bulamayanlar için tek seçenek ek seferler oldu. Bayram dönemlerinde artan yolcu talebiyle birlikte otobüs ve uçak biletlerindeki "fahiş fiyat" tartışmaları ise yeniden gündem oldu. Konuya ilişkin tgrthaber.com editörü Özge Sönmez'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli noktalara değindi.

Kurban Bayramı tatili öncesinde artan yolcu talebiyle birlikte uçak ve otobüs biletlerindeki fahiş fiyatlar tartışma yaratırken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşların ödedikleri farkı geri alma hakkı olduğunu belirtti.
Uçak ve otobüs biletlerinde firmaların maliyet unsurlarını dikkate alarak belirlediği ve Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdiği tavan fiyatlar bulunmaktadır.
Firmalar, belirledikleri tavan fiyatı istedikleri şekilde artıramazlar.
Bayram dönemlerinde artan talep nedeniyle bilet fiyatlarında %40'a kadar indirim yapılabilse de, kalan son biletler için tavan fiyatın üzerinde satış yapılamaz.
Vatandaşlar, yüksek ödedikleri farkın geri alınması için bilet ekran görüntüsü alarak Ulaştırma Bakanlığı'na şikayette bulunabilir, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı şikayet iletebilir.
"BİLET FİYATLARINI BU ŞEKİLDE ARTTIRAMAZLAR"

Pek çok yolcunun "mecburiyetten" ödediği bu fiyat farklarını aslında geri alma hakkı bulunduğunu belirten Ağaoğlu, vatandaşların izlemesi gereken yolu tek tek anlattı. Ağaoğlu, "Uçak ve otobüs biletlerinde tavan fiyatlar vardır. Bu fiyatları firmalar maliyet unsurlarını dikkate alarak belirler ve Ulaştırma Bakanlığı'na bildirirler. Bu fiyatları istedikleri şekilde artıramazlar. Çünkü bir tavan fiyat belirlemişlerdir. Örneğin, İstanbul-Ankara tavan fiyat 1100 lira demiş; bunu 1100 liradan satmaya kalkarsa müşteri bulmakta zorlanır. Rekabet ortamında, bayram yılı olduğu için %40'a kadar - %30'du bu oran - daha düşük fiyattan verilebilir.

Sonra kalan biletlerini, %70'ini o şekilde satıp %30 kaldıktan sonra tavan fiyatı geçmemek kaydıyla - diyelim 30 koltuğu kalmış veya 10 koltuğu kalmış - o 10 koltuğu 1500 liraya satamaz. Eğer tavan fiyatı 1100 liraysa, o 1100 liranın üzerinde uygulayamaz." ifadelerini kullandı.

BİLET FARKINI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Ödenen yüksek miktarın farkının geri alınabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "Ekran görüntüsünü alın, onunla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na şikayette bulunun. Ayrıca bir fiyat farkı var ise bunun tespit edilerek farkın tarafınıza ödenmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun. Ayrıca Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu bünyesinde bulunduran Ticaret Bakanlığı'na da yazılı olarak şikayetinizi iletin. Bunlar için internet üzerinden erişim imkanı vardır, herhangi bir yere kalkıp gitmenize gerek yok." dedi.

