Adana Büyükşehir Belediyesi hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Gazeteci Rıfat Söylemez yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en şanslı belediye başkanının Zeydan Karalar olduğunu öne sürerek "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şimdinin Adalet Bakanı Akın Gürlek olmasaydı asla cezaevi filan görmezdi.” Dedi.

Gazeteci Rıfat Söylemez'den Zeydan Karalar hakkında çarpıcı iddia: Araç bakımına 4 ayda 1 milyar lira harcanmış

HABERİN ÖZETİ Gazeteci Rıfat Söylemez’den Zeydan Karalar hakkında çarpıcı iddia: Araç bakımına 4 ayda 1 milyar lira harcanmış Gazeteci Rıfat Söylemez, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında yolsuzluk, talan ve vurgun iddialarında bulunarak, Karalar'ın Türkiye'nin en şanslı belediye başkanı olduğunu öne sürdü. Gazeteci Rıfat Söylemez, son 4 ayda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve araç bakımı, tamiri ve yedek parça alımı için 1 milyar lira harcadığını iddia etti ve bu harcamaların parti yöneticilerinin kurduğu firmalar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Söylemez, Zeydan Karalar'ın oğlu M.K.'nin yakın arkadaşı L.K.'nin sahibi olduğu şirketlere, bir yıldır belediyede bütün organizasyon işlerinin verildiğini belirtti; bu kapsamda yarı maraton organizasyonunun 13.5 milyon lira, kültürel etkinlik organizasyonunun ise 37 milyon lira tuttuğunu ifade etti. Altın Koza film festivali için belediyeden çıkan paranın 100 milyon lirayı bulduğunu ve bu organizasyonun da aynı şahıs tarafından alındığını belirtti. L.K.'nin bugüne kadar aldığı işlerin toplamının 700 milyon lirayı bulduğunu iddia eden Söylemez, aynı kişinin kilit parke taşı ve beton boru üretim fabrikası kurduğunu ve belediyenin bu ürünleri ihale ile aldığını belirtti. Söylemez, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde icralarla boğuşan bir vatandaş iken bugün Adana'nın en zengin ailelerinden biri konumuna geldiğini iddia etti ve Karalar ailesinin mal varlığına dair tapu kayıtlarının incelenmesini talep etti. Söylemez, polis fezlekesinde Zeydan Karalar'ın başdanışmanı M.S.'nin, M.K.'nin adamı ve reklam sorumlusu olarak belirtilmesine rağmen sorgulanmadığını belirtti.

“YOLSUZLUKTA, TALANDA VE VURGUNDA ZEYDAN KARALAR'IN ELİNE SU DÖKEMEZLER”

“Ne Ekrem İmamoğlu, ne Muhittin Böcek, ne de Mustafa Bozbey ve diğer ilçe belediye başkanları; yolsuzlukta, talanda ve vurgunda Zeydan Karalar'ın eline su dökemez.” Diyen Söylemez, “Son 4 ayda Adana Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve muhtelif araçların bakımına, tamirine ve yedek parça alımına 1 milyar lira harcamış. 4 ayda 1 milyar liradan söz ediyoruz. Eski parayla 1 katrilyon liradan.

Şimdi bakıyorsunuz, firmalar aynı. Parti yöneticilerinin kurduğu firmalar var. Her ay 1 milyon lira doğrudan temin yöntemiyle fatura kesiyor. Bazıları 1 milyonla yetinmiyor, aynı ay iki üç tane fatura kesiyor. Ya kardeşim, bu soygun. 1 milyar liralık yedek parça ve tamir faturası kestiriliyorsa ve devletimizin de yetkili isimleri bu konunun incelenmesi gereken isimleri bunları izliyorsa, elbette kafamızda kuşkular olur" diye konuştu.

BÜTÜN ORGANİZASYON İŞLERİ TEK BİR ŞİRKETE VERİLMİŞ

Söylemez, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde elinden tutulup önce yürütülen, Büyükşehir'e geldikten sonra da uçurulan bir firma var. Sahibi L.K. Şimdi üç firması var. Ya bir adam kepenk satar, tabut satar, defin sırasında kullanılan lahit tahtalarını satabilir. Ama hem kefen hem tabut hem lahit tahtası hem soğan hem plastik masa, sandalye, koltuk takımı, mobilya tefrişatı olur mu? Adana Büyükşehir Belediyesi'nde son bir yıldır bütün organizasyon işleri L.K.'nin şirketlerine veriliyor.

3 buçuk saatlik 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu'nun maliyeti Büyükşehir Belediyesi'ne 13.5 milyon lira. Adana'da yeni bir ihale; son bir ihale: Büyükşehir Belediyesi kültürel etkinlikler ve önemli hafta ve günlerde organizasyon, 37 milyon lira aynı şahıs alıyor işleri. Altın Koza'nın 32'ncisi yapıldı. Belediyeden çıkan para, KDV'siyle yüz milyon lira kardeşim. Ödül paraları hariç. Yine aynı kişi alıyor. L.K.'nin bugüne kadar aldığı iş 700 milyon lirayı buldu. Kim bu adam? Bu adam, Zeydan Karalar'a 'amca, baba' diyen ama daha önemlisi oğlu M.K.'nin kankası olan bir adamdan söz ediyoruz.

“ZEYDAN KARALAR’IN OĞLU M.K. BELEDİYENİN ADETA EŞ BAŞKANI”

M.K. de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin adeta eş genel başkanı. L.K.'nin devlet tarafından incelenmesi lazım. Adana Büyükşehir Belediyesi hiç kusura bakmasınlar. Özgür Özel filan konuşuyor; Adana'ya bir heyet gönderse, incelese, o Adana halkından özür diler 'bu kadar yolsuzluğu nasıl becermişler' diye. T.E. var, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili. Yol Bakım Daire Başkanı İ.K. bunlarla birlikte el ele vermiş, Zeydan beyin de olurunu almış. Bugüne kadar aldığı işlerin toplamı 1 milyar liraya doğru gidiyor. Adam hem kilit parke taşı fabrikası kurmuş, hem beton boru üretim fabrikası tesisi kurmuş. Belediye bunları ihaleye çıkarıyor ama belli ki önceden ihaleyi alacak. Hep İ.T. alıyor ve bunları da ben ihale öncesi söylüyorum. Gerçekten de bizi yanıltmıyorlar, mahcup etmiyorlar."

“DEMEK Kİ POLİSİN ELİNDE BELLİ DONELER VAR”

Söylemez, belediyeye yapılan operasyona da değinerek, "Bir şafak vakti Adana KOM Şube, Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan reklamcıları, belediyeden de bazı küçük çapta çalışan insanlarla birlikte Zeydan Karalar'ın başdanışmanı M.S. gözaltına aldı. 21 Aralık 2023'te adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilirken Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube, 878 sayfalık teknik ve fiziki takiplerle, masaj tutanaklarının olduğu, ifadelerin olduğu bir fezleke veriyor. Bunun onlarca sayfasında M.S. isminin geçtiği her satırda, parantez içinde 'Adana Büyükşehir Belediyesi'nde M.K.'nin adamı, reklam sorumlusu' diyor. Niye yazıyor? Demek ki polisin elinde belli doneler var. 'M.K.'nin adamı' diye polis fezlekesinde her satırında yazmasına rağmen M.S.'ye sormadılar, 'sen M.K.'nin adamı mısın, değil misin' diye" dedi.

“BUGÜN ADANA'NIN EN ZENGİN AİLELERİNDEN BİRİ KONUMUNA GELDİ KARALAR AİLESİ”

Söylemez, Türkiye'nin en kirli şehrinin Adana olduğunu belirterek, "Adamlar geliyor, parası yok, delik ayakkabıyla geliyor. O günün konjonktüründe işte Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde icralarla boğuşan bir vatandaş. Bugün Adana'nın en zengin ailelerinden biri konumuna geldi Karalar ailesi. Sen Süleyman Demirel Bulvarı'nda, göl manzaralı, bugünkü piyasa değeri 200 milyon liralık villada oturacaksın; sonra da çıkacaksın dürüstlükten bahsedeceksin. Bugün Adana'da tapu kayıtlarına devletimiz ulaşır.

Zeydan Karalar'ın oğlu M.K.'nin, V.K.'nin, diğer çocuğunun eşinin adına; özellikle de Seyhan Belediye Başkanlığı sonrası elde ettikleri, sahibi oldukları gayrimenkullerin, evlerin tapuları ortada. Seyhan Belediyesi'nin bir yeri vardı. O yeri o günün şartlarıyla diyelim ki 100 liraya satmadığı yeri, Zeydan Karalar geldi 50 liraya sattı. Peki alanlar kim? Oğlu V.K. ev sahibi oldu oradan. Yargılananlar kim? Başkan'ın emriyle imza atan memurlar. Devletimize çağrımdır: Başta Zeydan Karalar, oğlu M.K., Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili T.E., araç tamiri, otobüs tamiri, yedek parçaya imza atan tüm bürokratlarla Yol Daire Başkanı İ.K.'yi devletimiz incelesin. Adana'da MASAK raporuna filan da gerek yok. 12 yıl önce neydin, şimdi nesin? Bir bakın. Zaten çıkar ortaya" şeklinde konuştu.