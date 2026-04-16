Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

BDDK açıkladı: KKM, 1 milyar 502 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya geriledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 15:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam 10 Nisan itibarıyla 222 milyar 316 milyon lira artarak 24 trilyon 901 milyar 906 milyon liradan 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liraya çıktı.

BDDK açıkladı: KKM, 1 milyar 502 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 10 Nisan itibarıyla bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ve mevduatı arttı, tüketici kredileri 3 trilyon lirayı aştı.
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 10 Nisan itibarıyla 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liraya çıktı.
Toplam mevduat ise geçen hafta 68 milyar 696 milyon lira artarak 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liraya yükseldi.
Tüketici kredilerinin tutarı 12 milyar 734 milyon lira artarak 3 trilyon 172 milyar 12 milyon liraya ulaştı.
Takipteki alacaklar 6 milyar 58 milyon lira artışla 688 milyar 632 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 231 milyon lira artarak 5 trilyon 544 milyar 282 milyon liraya yükseldi.
KKM bakiyesi 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya düştü ve toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.
KurumVeri TürüTarihÖnceki HacimArtış MiktarıSon Hacim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)Toplam Kredi Hacmi10 Nisan24 trilyon 901 milyar 906 milyon lira222 milyar 316 milyon lira25 trilyon 124 milyar 222 milyon lira

Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 68 milyar 696 milyon lira artarak 28 trilyon 222 milyar 359 milyon liradan 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liraya yükseldi.

KategoriGeçen Hafta (TL)Önceki Hafta (TL)Artış (TL)
Toplam Mevduat (Bankalar Arası Dahil)28.291.055.000.00028.222.359.000.00068.696.000.000
TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 172 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 12 milyar 734 milyon lira artarak, 3 trilyon 172 milyar 12 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 752 milyar 738 milyon lirası konut, 45 milyar 607 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 373 milyar 667 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 43 milyar 748 milyon lira artarak 3 trilyon 886 milyar 522 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 3 trilyon 32 milyar 767 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 149 milyar 91 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 883 milyar 676 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

BaşlıkTutar
Toplam Tüketici Kredileri3 trilyon 172 milyar 12 milyon lira
Tüketici Kredilerindeki Artış12 milyar 734 milyon lira
Konut Kredileri752 milyar 738 milyon lira
Taşıt Kredileri45 milyar 607 milyon lira
İhtiyaç Kredileri2 trilyon 373 milyar 667 milyon lira
Taksitli Ticari Krediler3 trilyon 886 milyar 522 milyon lira
Taksitli Ticari Kredilerdeki Artış43 milyar 748 milyon lira
Bireysel Kredi Kartı Alacakları3 trilyon 32 milyar 767 milyon lira
Bireysel Kredi Kartı Alacaklarındaki Artış Yüzdesi0,7%
Bireysel Kredi Kartı Taksitli Borçlar1 trilyon 149 milyar 91 milyon lira
Bireysel Kredi Kartı Taksitsiz Borçlar1 trilyon 883 milyar 676 milyon lira

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 58 milyon lira artışla 688 milyar 632 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 520 milyar 426 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 231 milyon lira artarak 5 trilyon 544 milyar 282 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

BaşlıkDeğerBir Önceki Döneme Göre Değişim
Takipteki Alacaklar (10 Nisan itibarıyla)688 milyar 632 milyon TL+ 6 milyar 58 milyon TL
Özel Karşılık (Takipteki Alacaklar İçin)520 milyar 426 milyon TLBelirtilmedi
Yasal Öz Kaynaklar5 trilyon 544 milyar 282 milyon TL+ 231 milyon TL
KKM Bakiyesi1 milyar 502 milyon TL- 13 milyon TL
KKM'nin Toplam Mevduattaki Payı%0,01Belirtilmedi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
