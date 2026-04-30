Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bülteni yayımlandı. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi geçen hafta 19 milyon lira azalarak 1 milyar 454 milyon liraya geriledi.

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 14:57

verilerine göre (KKM) bakiyesi geçen hafta 19 milyon lira azalarak 1 milyar 454 milyon liraya geriledi. Böylece KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,01’e düşerken, bankacılık sektöründe artışını sürdürdü.

HABERİN ÖZETİ

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesindeki düşüş devam ederken, bankacılık sektöründe kredi hacmi artışını sürdürdü.
BDDK verilerine göre KKM bakiyesi geçen hafta 19 milyon lira azalarak 1 milyar 454 milyon liraya geriledi.
KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,01'e düştü.
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 17 Nisan itibarıyla 75 milyar 771 milyon lira artarak 25 trilyon 199 milyar 992 milyon liraya çıktı.
Toplam mevduat ise geçen hafta 1 trilyon 21 milyar 420 milyon lira artarak 29 trilyon 312 milyar 475 milyon liraya yükseldi.
Tüketici kredilerinin tutarı 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 17 Nisan itibarıyla 75 milyar 771 milyon lira artarak 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liradan 25 trilyon 199 milyar 992 milyon liraya çıktı.

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 1 trilyon 21 milyar 420 milyon lira artarak 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liradan 29 trilyon 312 milyar 475 milyon liraya yükseldi.

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 153 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 758 milyar 9 milyon lirası konut, 45 milyar 5 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 350 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 31 milyar 713 milyon lira artarak 3 trilyon 918 milyar 236 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 2 trilyon 985 milyar 930 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 155 milyar 837 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 830 milyar 92 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 532 milyon lira artışla 693 milyar 164 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 525 milyar 232 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 837 milyon lira artarak 5 trilyon 550 milyar 119 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyon lira azalarak 1 milyar 473 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
