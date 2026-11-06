BDDK kararı Resmi Gazete'de: Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı

BDDK, ABD'nin yaptırım listesine aldığı ve daha önce TMSF'ye devredilen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin faaliyet iznini kaldırdı.

Karar, Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde alındı.

Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026'da ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAC tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

ABD yönetimi bankayı, İran'ın petrol gelirlerinin Çin'den Türkiye üzerinden aktarılmasına, bu gelirlerin nakit ile altına dönüştürülmesine yardımcı olmakla ve yaptırım kapsamındaki İranlı kuruluşlara finansal hizmet sağlamakla suçlamıştı.