TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 00:25

BDDK kararı Resmi Gazete'de: Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin faaliyet iznini kaldırdı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
BDDK kararı Resmi Gazete'de: Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 00:25

Resmi Gazete'nin 6 Kasım Cuma günü tarihli sayısındaki karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu () Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırmaya karar verdi.

HABERİN ÖZETİ

BDDK kararı Resmi Gazete'de: Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
BDDK, ABD'nin yaptırım listesine aldığı ve daha önce TMSF'ye devredilen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin faaliyet iznini kaldırdı.
BDDK'nin Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin faaliyet iznini kaldırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde alındı.
Banka, BDDK'nin 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'ye devredilmişti.
Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026'da ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAC tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
ABD yönetimi bankayı, İran'ın petrol gelirlerinin Çin'den Türkiye üzerinden aktarılmasına, bu gelirlerin nakit ile altına dönüştürülmesine yardımcı olmakla ve yaptırım kapsamındaki İranlı kuruluşlara finansal hizmet sağlamakla suçlamıştı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD’nin yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.,  BDDK’nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararıyla  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'ye devredilmişti.

BDDK kararı Resmi Gazete'de: Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ

Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

ABD yönetimi bankayı, İran’ın petrol gelirlerinin Çin’den Türkiye üzerinden aktarılması ve bu gelirlerin nakit ile altına dönüştürülmesine yardımcı olmakla suçlamıştı.

Washington ayrıca bankanın İranlı yaptırım kapsamındaki kuruluşlara finansal hizmet sağladığını ileri sürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Peker GYO'ya TMSF kayyum olarak atandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha: SPK eski üst düzey yöneticileri de listede
ETİKETLER
#bddk
#Faaliyet İzni
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu
#Resmî Gazete
#Golden Global Yatırım Bankası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.