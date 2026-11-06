BDDK kararı Resmi Gazete'de: Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı

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İstanbul
Resmi Gazete'nin 6 Kasım Cuma günü tarihli sayısındaki karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırmaya karar verdi.
BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
ABD’nin yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., BDDK’nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'ye devredilmişti.
Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026’da ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
ABD yönetimi bankayı, İran’ın petrol gelirlerinin Çin’den Türkiye üzerinden aktarılması ve bu gelirlerin nakit ile altına dönüştürülmesine yardımcı olmakla suçlamıştı.
Washington ayrıca bankanın İranlı yaptırım kapsamındaki kuruluşlara finansal hizmet sağladığını ileri sürmüştü.