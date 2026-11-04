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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:20

Peker GYO'ya TMSF kayyum olarak atandı

Peker GYO'ya mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin yeniden oluşturulan yönetim kurulunun başkanlığına Enis Güçlü Şirin getirilirken Tolga Yenice hem yönetim kurulu üyesi hem de CEO olarak görevlendirildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Peker GYO'ya TMSF kayyum olarak atandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:20

(TMSF), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) kayyum olarak atandı.

Peker GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda şirketin yönetim kurulu Fon Kurulu tarafından yeniden oluşturuldu.

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakcı ve Tolga Yenice getirildi. Tolga Yenice, aynı zamanda şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olarak görevlendirildi.
 

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ETİKETLER
#İstanbul
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
#Enis Güçlü Şirin
#Ekonomi
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