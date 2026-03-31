Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bebek sahibi olan ailelere müjde! 6 bin TL destek verilecek: Başvurular belediyeden yapılıyor

Samsun'un Canik ilçesinde bebeği olan dar gelirli ailelere 6 bin TL destek ödemeleri devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ailelere bebek destek paketi hediye ettiklerini söyledi. Sandıkçı, "Yeni sosyal destek programlarını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bebek sahibi olan ailelere müjde! 6 bin TL destek verilecek: Başvurular belediyeden yapılıyor
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 13:48
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 13:50

Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek yeni sosyal destek programlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Ailelere, gençlere ve farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere yönelik desteklerin sürdüğünü ifade eden Başkan Sandıkçı, ilçede çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere 6 bin TL destek ödemelerinin devam ettiğini, ayrıca anne adaylarına çocukların tüm ihtiyaçlarını içeren bebek destek paketlerinin ulaştırıldığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Bebek sahibi olan ailelere müjde! 6 bin TL destek verilecek: Başvurular belediyeden yapılıyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gönül belediyeciliği anlayışıyla dar gelirli ailelere, gençlere ve öğrencilere yönelik sosyal destek programları kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
İlçede çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere 6 bin TL destek ödemeleri devam ediyor.
Anne adaylarına çocukların tüm ihtiyaçlarını içeren bebek destek paketleri ulaştırılıyor.
Sosyal destek programlarına başvuran ailelerin ödemeleri hesaplara yatırılıyor.
Evlenecek gençlerin de desteklendiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bebek sahibi olan ailelere müjde! 6 bin TL destek verilecek: Başvurular belediyeden yapılıyor

Sosyal belediyecilik alanında fark oluşturan projeleri uygulamayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, “Canik’imizde ailelerimize 6 bin TL destek sağlıyoruz” dedi.

Bebek sahibi olan ailelere müjde! 6 bin TL destek verilecek: Başvurular belediyeden yapılıyor

"SOSYAL DESTEKLERİMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sosyal destek programlarına başvuran ailelerin ödemelerinin hesaplara yatırılmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, “Canik’te ailelerimize yönelik sosyal desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz programlarla aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 6 bin TL destek veriyoruz. Başvuru sürecinin ardından ödemeleri hesaplara yatırıyor ve ailelerimizi bilgilendiriyoruz. Aile yapısının önemine dikkat çekerek hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem ailelerimizin hem de evlenecek gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bebek sahibi olan ailelere müjde! 6 bin TL destek verilecek: Başvurular belediyeden yapılıyor

İlçedeki anne adaylarına bebek destek paketi ulaştırmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Anne adaylarımıza bebek destek paketlerimizi vermeye devam ediyoruz. Paketlerimizin içinde çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarına yönelik ürünler bulunuyor. Kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı hazırladığımız paketleri anne adaylarımıza ulaştırıyoruz. Canik’te gönüllere dokunmaya devam ediyor, yeni sosyal destek programlarını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
