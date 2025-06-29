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 | Bengü Sarıkuş

Bedelli askerlik için yarın son gün! Zam geliyor

Vatani görevlerini bedelli olarak yapmaya hazırlananlar Temmuz zammına odaklandı. 2025 Ocak-Haziran ayları arasında bedelli askerlik fiyatı 243 bin olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik ödemesi 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek. Peki bedelli askerlik ne kadar? İşte detaylar

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Bedelli askerlik için yarın son gün! Zam geliyor
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 17:06

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücreti ve ek bedeli zamlanacak. Şu an bedelli askerlik hizmeti yapmak isteyen Türk vatandaşlarından alınan 243.013 TL olan tutara, yoklama kaçağı ya da bakaya durumda olan yükümlüler için 3.543 TL ek bedel ekleniyor.

Bedelli askerlik için yarın son gün! Zam geliyor

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının "Askeralma Kanunu" gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini geçtiğimiz günlerde hatırlatan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk', "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." diye vurguladı.

Bedelli askerlik için yarın son gün! Zam geliyor

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren güncellenecek olan bedelli askerlik ücretinin, memur maaş katsayısına paralel olarak artırılması planlanıyor. Uzmanlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında bedelin yaklaşık 280.000 TL'ya ulaşacağını öngörüyor.

Bedelli askerlik için yarın son gün! Zam geliyor

YENİ ÜCRET 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

MSB, bedelli askerlik ücretine yapılan başvurudan sonra en geç iki ay içerisinde ödeme işlemlerinin yapılmasını bildiriyor. Bu sürede ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılıyor. 3 Temmuz 2025’te açıklanacak enflasyon rakamı ve akabinde belirlenecek memur maaş katsayısı ile yeni zamlı bedelli askerlik ücreti kesinlik kazanacak. Zam gelmeden önce ödeme yapmak isteyenler yarın mesai bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor.

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