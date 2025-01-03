Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni bedelli askerlik ücreti 2025 tablosu

03 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:17

MSB Bedelli askerlik ücreti memur maaşı ile zamlandı. Yeni yıl bedelli askerlik ücreti yeni tutarı memur maaşları ile değişti. 2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmış ve bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti. 2025 yılı için yeni bedelli ücreti belli oldu. İşte yeni bedelli askerlik ücreti 2025 tablosu

Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 tablosu aralık ayı enflasyonunun belli olmasının ardından yeni zamlı memur maaşlarıyla birlikte belirlendi. İşte bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 3 Ocak'ta TÜİK enflasyon rakamlarına göre memur zammı netleşti. Asker adaylarının beklediği 2025 bedelli askerlik parası da bu oranla belirlendi. Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden şöyle şekillendi. 2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL 2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL