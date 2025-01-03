Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025

03 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:30

Emekli ve memur zammı için nefesler tutulmuşken beklenen gün geldi. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Milyonlarca 4A SSK, 4B Bağkur ve 4C Emekli Sandığı zam oranları belli oldu. Memur maaşlarında ise tablo güncellendi. İşte memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı

Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

Milyonlarca memur ve emekli​, 2025​ yılına yapılacak maaş zam oranlarını öğrenmek için aylardır beklerken o gün geldi. TÜİK​ 6 aylık zam farkını belirleyecek son veri olan aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Emekli, memur ve memur emeklisinin zammı bu veriyle ortaya çıktı. Bugün açıklanan zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun maaş tablosunu değiştirdi.

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 44,38 oldu. Enflasyon​, aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış göster

6 AYLIK ZAM FARKI ORTAYA ÇIKTI

Gelen verinin ardından memur ve emekli zammını belirleyen 6 aylık enflasyon farkı şöyle şekillendi;

Temmuz 3.23

Ağustos 2.47

Eylül 2.97

Ekim 2.88

Kasım 2.24

Aralık 1,03

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ

Emekli maaş zammı için son viraj aşıldı. 6 aylık enflasyon farkı toplamına göre yüzde 14,57 oranında bir zam hak eden SSK ve Bağkur'luların gözleri yeni maaş zammı hesaplama tablosuna çevrildi. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,75 artış sağlandı.

Aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-kur emeklisinin de zam oranı belli oldu.

KÖK MAAŞLAR ZAMLANDI

SSK 2000 öncesi emeklisi 14.178 TL liradan 16.411 TL’ye yükseldi.

SSK 2000 sonrası emeklisinin 8.789 TL olan maaşı 10.173 TL oldu.

Bağ-Kur’lu esnafın güncel emekli maaşı 12.695 TL'den 14.694 TL çıktı.

Bağ-Kur Tarım emeklisinin 10.089 TL olan aylığı 11.678 TL oldu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar da ortaya çıktı. Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 11,54 artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur maaşı 39.205 liradan 43.733 liraya, bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 40.421 liraya çıktı. Ortalama memur maaşları da 50 bin lirayı aştı.

2025 ZAM ORANLARI