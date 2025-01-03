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Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:30

Emekli ve memur zammı için nefesler tutulmuşken beklenen gün geldi. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Milyonlarca 4A SSK, 4B Bağkur ve 4C Emekli Sandığı zam oranları belli oldu. Memur maaşlarında ise tablo güncellendi. İşte memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı

Milyonlarca memur ve emekli​, 2025​ yılına yapılacak maaş zam oranlarını öğrenmek için aylardır beklerken o gün geldi. TÜİK​ 6 aylık zam farkını belirleyecek son veri olan aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Emekli, memur ve memur emeklisinin zammı bu veriyle ortaya çıktı.  Bugün açıklanan zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun maaş tablosunu değiştirdi.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 1. Resim

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi  yıllık bazda yüzde 44,38 oldu. Enflasyon​, aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış göster

6 AYLIK ZAM FARKI ORTAYA ÇIKTI

Gelen verinin ardından memur ve emekli zammını belirleyen 6 aylık enflasyon farkı şöyle şekillendi;

  • Temmuz 3.23
  • Ağustos 2.47
  • Eylül 2.97
  • Ekim 2.88
  • Kasım 2.24
  • Aralık 1,03

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 2. Resim

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ

Emekli maaş zammı için son viraj aşıldı. 6 aylık enflasyon farkı toplamına göre yüzde 14,57 oranında bir zam hak eden SSK ve Bağkur'luların gözleri yeni maaş zammı hesaplama tablosuna çevrildi.  Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,75 artış sağlandı.

Aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-kur emeklisinin de zam oranı belli oldu.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 3. Resim

KÖK MAAŞLAR ZAMLANDI

  • SSK 2000 öncesi emeklisi 14.178 TL liradan 16.411 TL’ye yükseldi.
  • SSK 2000 sonrası emeklisinin 8.789 TL olan maaşı 10.173 TL oldu.
  • Bağ-Kur’lu esnafın güncel emekli maaşı 12.695 TL'den  14.694 TL çıktı.
  • Bağ-Kur Tarım emeklisinin 10.089 TL olan aylığı 11.678 TL oldu.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 4. Resim

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar da ortaya çıktı.  Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 11,54 artış yapıldı.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 5. Resim

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur maaşı 39.205 liradan 43.733 liraya, bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 40.421 liraya çıktı. Ortalama memur maaşları da 50 bin lirayı aştı.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların kaderi belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 1. Resim

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların kaderi belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 2. Resim

2025 ZAM ORANLARI

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75
  • SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • Memur zammı: Yüzde 11,55

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025 - 8. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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