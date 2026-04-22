Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Belçika AB ülkeleri arasında en fazla bütçe açığını verdi

Belçika, 2025’te bütçe açığı Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,2’sine ulaşarak Euro Bölgesi’nin en yüksek bütçe açığı veren ülkesi oldu. Belçika'yı Fransa ve Slovakya izledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Belçika AB ülkeleri arasında en fazla bütçe açığını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 19:08

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu , Euro Bölgesi ülkelerine ait ekonomik verileri yayınladı. Verilere göre, Belçika, 2025’te Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,2’sine ulaşarak Euro Bölgesi’nin en yüksek bütçe açığı veren ülkesi oldu. Bekçika, uzun süredir devam eden mali bozulmanın ardından bir kez daha bölgenin en zayıf performans gösteren ekonomileri arasında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Belçika AB ülkeleri arasında en fazla bütçe açığını verdi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Eurostat verilerine göre Belçika, 2025'te GSYH'sinin %5,2'sine ulaşan bütçe açığıyla Euro Bölgesi'nin en yüksek açığını veren ülkesi oldu.
Belçika'yı %5,1 bütçe açığıyla Fransa ve %4,5 ile Slovakya izledi.
Belçika'nın kamu borcu GSYH'sinin %107,9'una yükseldi ve borç artış hızında bölgenin en hızlısı oldu.
Bütçe açığındaki genişleme ve borçtaki hızlı artış, Belçika'nın mali sürdürülebilirliği konusunda tartışmalara yol açtı.
Moody's'in Belçika'nın notunu düşürmesiyle gündeme gelen mali riskler, Eurostat verileriyle yeniden yoğunlaştı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

BELÇİKA'DAN SONRA FRANSA VE SLOVAKYA GELİYOR

Belçika’yı yüzde 5,1 bütçe açığı ile Fransa, ardından yüzde 4,5 bütçe açığı ile Slovakya izledi. Euro Bölgesi’nin genel bütçe açığı ortalaması ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Bölge genelinde toplam açık 462 milyar euroyu aşarken, bunun 33 milyar eurosunun Belçika’ya ait borç olduğu bildirildi.

KAMU BORCU 692 MİLYAR EUROYU AŞTI

Belçika’nın kamu borcu da 2025 sonunda GSYH’nin yüzde 107,9’una yükseldi. Bu oran Yunanistan, İtalya ve Fransa’nın altında kalsa da, borç artış hızında Belçika bölgenin en hızlı yükselen ülkesi oldu. Kamu borcu bir yılda yüzde 103,9’dan yüzde 107,9’a a çıkarak 692 milyar euroyu aştı. Euro Bölgesi’nin ortalama borçluluk oranı ise yüzde 87,8 olarak kaydedildi.

EKONOMİK KIRILGANLIK TARTIŞMALARI

Uzmanlar, bütçe açığındaki genişleme ve borçtaki hızlı artışın, Belçika’nın mali sürdürülebilirliği konusunda yeni bir tartışma dalgası başlattığını belirtti. Son dönemde kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ülkenin notunu düşürmesiyle gündeme gelen mali riskler, Eurostat verileriyle birlikte yeniden yoğunlaşmış durumda. Giderek artan mali sorunlar ve hükümetin halk nezdindeki olumsuz imajı hükümetin dayanıklılığını da sınamaya başladı. Kırılgan siyasi yapısıyla bilinen Belçika şimdi de kırılgan bir ekonomi ile karşı karşıya kaldı. Bu son veriler konusunda ise hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Macaristan’da seçim sonrası piyasa coşkusu
ETİKETLER
#bütçe açığı
#eurostat
#Kamu Borcu
#Belçika Ekonomisi
#Mali Sürdürülebilirlik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.