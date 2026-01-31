Menü Kapat
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira

Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarına zam yapan fırsatçılara yönelik denetimler sürerken, bir ilimizden vatandaşları sevindirecek haber geldi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ramazan ayı boyunca ekmek 6 liradan satılacak.

Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira
Konya’nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek büfelerinde 7 liradan satılan 200 gram ekmek Ramazan ayına özel olarak indirimli satılacak.

RAMAZAN BOYUNCA EKMEK 6 TL

Buna göre ekmeğin fiyatı 6 lira olarak belirlendi. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimli halk ekmek uygulamasının, Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira

FIRIN VE MARKETLERDE 10 LİRA

Beyşehir’de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor.

Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira

"AMACIMIZ UCUZ VE KALİTELİ EKMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRMAK"

Uygulama sayesinde özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedeflediğini belirten Beyşehir Belediye Adil Bayındır şunları söyledi:

"Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz."

Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İslam alemi için büyük önem taşıyan ilk sahur heyecanı ise 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yaşanacak. Müslümanlar, 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk iftarını yapacak. Arife gününe denk gelen 19 Mart 2026 ise Ramazan ayının son günü.

Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira

BEYŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Konya'ya bağlı Beyşehir Belediyesi'nde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Ali Bayındır yüzde 44,03 oy alarak kazanmıştı.

En yakın rakibi Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hüseyin Muşmal ise yüzde 40,34 oy almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri idrak edilecek.
