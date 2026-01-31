Belediyeden indirim kararı: Ramazan boyunca ekmek 6 lira

Konya’nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek büfelerinde 7 liradan satılan 200 gram ekmek Ramazan ayına özel olarak indirimli satılacak.

RAMAZAN BOYUNCA EKMEK 6 TL

Buna göre ekmeğin fiyatı 6 lira olarak belirlendi. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimli halk ekmek uygulamasının, Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

FIRIN VE MARKETLERDE 10 LİRA

Beyşehir’de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor.

"AMACIMIZ UCUZ VE KALİTELİ EKMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRMAK"

Uygulama sayesinde özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedeflediğini belirten Beyşehir Belediye Adil Bayındır şunları söyledi:

"Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz."

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İslam alemi için büyük önem taşıyan ilk sahur heyecanı ise 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yaşanacak. Müslümanlar, 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk iftarını yapacak. Arife gününe denk gelen 19 Mart 2026 ise Ramazan ayının son günü.

BEYŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Konya'ya bağlı Beyşehir Belediyesi'nde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Ali Bayındır yüzde 44,03 oy alarak kazanmıştı.

En yakın rakibi Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hüseyin Muşmal ise yüzde 40,34 oy almıştı.