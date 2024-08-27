Benzin, motorin ve LPG'de tabela güncellendi! Akaryakıt fiyatlarında yeni tarife

27 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:02

Akaryakıt fiyatları için kritik viraj! Petrol piyasalarında 2 yılın en büyük açığı: 4 büyük sorun belli oldu

Akaryakıt fiyatları için kritik viraj! Petrol piyasalarında 2 yılın en büyük açığı: 4 büyük sorun belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında benzin ve motorin fiyatları arasında küçük farklar oluştu. Son gelen akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberleri tabelaları değiştirdi Araç sahiplerini deposunu ucuz akaryakıt fiyatı ile doldurmak isterken güncel rakamları araştırıyor. 27 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları haberimizde.

AKARYAKIT ALACAKLAR İÇİN YENİ TARİFE

Akaryakıt fiyatları sürücülerin sıkça araştırdığı bir konu. Benzinin litre fiyatı ve motorinin litre fiyatındaki son durum merak ediliyor.

Son olarak benzine gelen indirim sonrasında akaryakıt fiyatlarının değişip değişmediği sorgulanıyor.

27 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı.

Benzine önceki gece 1 lira 46 kuruşluk indirim yapıldı. Motorine ise gece yarısı 79 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.13 TL

Motorin litre fiyatı: 43.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.05 TL

Motorin litre fiyatı: 44.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL