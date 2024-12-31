Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı! Akaryakıtta tabela değişiyor: Yarından itibaren geçerli olacak

31 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:21

3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından beklenen akaryakıt ÖTV artışı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzde 6 oranındaki ÖTV zammı ile benzin, motorin ve LPG fiyatları yarından itibaren yükselişe geçecek.

Son dakika | MTV zam oranı belli oldu! ÖTV, KDV, Emlak Vergisi ne kadar zamlanacak?

Son dakika | MTV zam oranı belli oldu! ÖTV, KDV, Emlak Vergisi ne kadar zamlanacak?

Hazine​ ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından, akaryakıt​ ürünlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Normal şartlarda 3 Ocak 2024’te yüzde 8 oranında artırılması beklenen ÖTV tutarları, alınan kararla 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında artırıldı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Yapılan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Yeni düzenlemeye göre:

1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya yükseldi. Bu artış, KDV dahil edildiğinde benzine 83 kuruş zam yapılması anlamına geliyor.

Motorindeki ÖTV tutarı 10,59 liradan 11,23 liraya çıktı. KDV’nin eklenmesiyle birlikte bu artış pompaya 77 kuruş olarak yansıyacak.

LPG fiyatlarında da benzer oranlarda artış bekleniyor.

"ENFLASYONDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA ARTIŞ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin maliye ve para politikalarını uyum içerisinde yürüttüğünü belirtti. Akaryakıt ürünlerindeki vergi artışlarının sınırlandırıldığını ifade eden Şimşek, bu adımın dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağını vurguladı. Ayrıca, çiftçilerin, nakliyecilerin, sanayicilerin ve hane halklarının kullandığı akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV artışının sınırlandırıldığını söyledi.

Bakan Şimşek, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı yüzde 7,12 olarak gerçekleşti. Normalde, Aralık ayındaki artış da eklenerek ÖTV tutarlarının buna göre güncellenmesi gerekiyordu. Ancak aldığımız kararla, beş aylık gerçekleşen oranın altında bir artış yaptık. Böylece, vatandaşlarımızın alım gücünü korumayı hedefledik. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarına destek sağlayan bu düzenleme ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz."