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Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:05

Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?

Benzin motorine zam var mı ne zaman gelecek iptal mi edildi iddiaları gündem oldu. Araç sahipleri bu gece motorine ne kadar zam gelecek sorusuna yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatlarında vergi kaynaklı yeni bir değişiklik gündemde. Ekonomi yönetiminin gün içinde yeni bir düzenleme yapmaması halinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında beklenen artışların gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine zam ne zaman uygulanacak, akaryakıta zam iptal mi? İşte benzine. motorine, LPG’ye zam son dakika detayları…

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Editor
 TGRT Haber
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Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:05

Akaryakıt fiyatları açısından 1 Ekim Perşembe günü öncesinde kritik saatlere girildi. , ve fiyatlarında vergi kaynaklı değişiklik beklenirken, sosyal medyada zammın iptal edildiğine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Benzine motorine zam iptal mi, zam geldi mi araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, benzine motorine zam geldi mi, ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Ekonomi yönetimi, ABD-İran savaşı sonrası başlayan küresel petrol krizinin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlı tutmak amacıyla eşel mobil sistemini devreye almıştı. Motorindeki hızlı artışın ardından ÖTV sıfırlanırken, daha sonra kademeli ÖTV artışına gidildi ve motorine her 3 TL'lik ÖTV artışına KDV eklenmesi kararlaştırıldı. 1 Ekim itibarıyla motorine yeni ÖTV artışının eklenmesi bekleniyor.

Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?

Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına vergi kaynaklı zam bekleniyor. Gün içinde yeni bir vergi düzenlemesine gitmemesi halinde LPG fiyatının 1,48 TL, motorin fiyatının 3,60 TL ve benzin fiyatının 12,48 TL artması bekleniyor. Buna göre 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla üç akaryakıt ürününde de fiyat değişikliği yaşanması muhtemel.

Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?

BENZİNE MOTORİNE ZAM İPTAL Mİ?

Akaryakıt zammının iptal edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Ancak son bilgilere göre zamların iptal edildiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ekonomi yönetiminin gün son saatlerine girilirken yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Herhangi bir yeni düzenleme yapılmaması halinde benzin, motorin ve LPG için beklenen vergi kaynaklı fiyat artışları gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

30 Eylül 2026 itibarıyla , ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları farklı seviyelerde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 80,40

Motorin: 93,55

Otogaz: 34,99

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 80,30

Motorin: 93,30

Otogaz: 34,40

Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?

Ankara

Benzin: 81,40

Motorin: 94,60

Otogaz: 35,09

İzmir

Benzin: 81,70

Motorin: 94,90

Otogaz: 34,99

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#İstanbul
#ankara
#benzin
#motorin
#lpg
#Ekonomi
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