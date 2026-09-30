Benzin motorin zammı ne zaman, İPTAL mi? 1 Ekim bu gece benzine, motorine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları açısından 1 Ekim Perşembe günü öncesinde kritik saatlere girildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında vergi kaynaklı değişiklik beklenirken, sosyal medyada zammın iptal edildiğine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Benzine motorine zam iptal mi, zam geldi mi araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, benzine motorine zam geldi mi, ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Ekonomi yönetimi, ABD-İran savaşı sonrası başlayan küresel petrol krizinin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlı tutmak amacıyla eşel mobil sistemini devreye almıştı. Motorindeki hızlı artışın ardından ÖTV sıfırlanırken, daha sonra kademeli ÖTV artışına gidildi ve motorine her 3 TL'lik ÖTV artışına KDV eklenmesi kararlaştırıldı. 1 Ekim itibarıyla motorine yeni ÖTV artışının eklenmesi bekleniyor.

Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına vergi kaynaklı zam bekleniyor. Gün içinde yeni bir vergi düzenlemesine gitmemesi halinde LPG fiyatının 1,48 TL, motorin fiyatının 3,60 TL ve benzin fiyatının 12,48 TL artması bekleniyor. Buna göre 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla üç akaryakıt ürününde de fiyat değişikliği yaşanması muhtemel.

BENZİNE MOTORİNE ZAM İPTAL Mİ?

Akaryakıt zammının iptal edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Ancak son bilgilere göre zamların iptal edildiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ekonomi yönetiminin gün son saatlerine girilirken yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Herhangi bir yeni düzenleme yapılmaması halinde benzin, motorin ve LPG için beklenen vergi kaynaklı fiyat artışları gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

30 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları farklı seviyelerde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 80,40

Motorin: 93,55

Otogaz: 34,99

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 80,30

Motorin: 93,30

Otogaz: 34,40

Ankara

Benzin: 81,40

Motorin: 94,60

Otogaz: 35,09

İzmir

Benzin: 81,70

Motorin: 94,90

Otogaz: 34,99