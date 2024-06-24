Benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece zamlanacak! Deponuzu bugün doldurun...

24 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:41

Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti

Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti

Araç sürücüleri için zam tarihi belli oldu. Deponuzu hemen doldurun.

Benzin ve motorinin fiyatlarında da indirim ve zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları zamma hazırlanıyor.

24 Haziran 2024 benzin motorin zammı belli oldu.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL zam gelecek.

BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ PARA?

Brent petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.

Benzin ve motorin fiyatları bu dalgalanmadan etkileniyor.

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında zam bekleniyor.

Akaryakıta gelecek yeni zamla birlikte 2 TL birden artacak.

21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen benzin ve motorin zammı, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Güncel akaryakıt pompa fiyatları İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 lira benzinin litresi ise ortalama 40.3 TL'den satılıyor.

3 TEMMUZ'DA BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Bu gece gelecek akaryakıt zammının ardından 3 Temmuz'da akaryakıt ürünlerine bir zam daha bekleniyor.

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatları 3 ile 3.5 TL arasında artabilir.