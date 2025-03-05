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 | Suat Vilgen

Benzine bir büyük indirim daha geliyor! Tarih de belli oldu

Salı günü indirim haberiyle sürücülerin yüzünü güldüren benzin bir kez daha ucuzluyor. İşte indirimin geçerli olacağı tarih...

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Benzine bir büyük indirim daha geliyor! Tarih de belli oldu
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:34

Uluslararası gelişmelere bağlı olarak brent petroh ve ham petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde de doğru orantılı olarak etki yapıyor. Özellikle küresel çapta petrol fiyatları son bir hafta içinde gözlemlenen gerilemenin ardından benzin fiyatı aynı süreç içinde ikinci kez indirim aldı. NTV'de yer alan habere göre benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da halihazırda benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan satılıyor. Başkent Ankara'da benzin 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de ise 46 lira 31 kuruş. Motorin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklenmediği belirtildi.

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,17 düşüşle 70,92 dolara kadar geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar düştü.

Sıkça Sorulan Sorular

BENZİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?
Ülkemizde akaryakıt fiyatları da 3 aşamada belirlenmektedir. Bunlar; rafineri satış fiyatının oluşumu, depo satış fiyatının oluşumu ve pompa satış fiyatının oluşumudur.
ETİKETLER
#benzin fiyatı
#Ekonomi
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