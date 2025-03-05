Benzine bir büyük indirim daha geliyor! Tarih de belli oldu

Salı günü indirim haberiyle sürücülerin yüzünü güldüren benzin bir kez daha ucuzluyor. İşte indirimin geçerli olacağı tarih...

Uluslararası gelişmelere bağlı olarak brent petroh ve ham petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde de doğru orantılı olarak etki yapıyor. Özellikle küresel çapta petrol fiyatları son bir hafta içinde gözlemlenen gerilemenin ardından benzin fiyatı aynı süreç içinde ikinci kez indirim aldı. NTV'de yer alan habere göre benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da halihazırda benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan satılıyor. Başkent Ankara'da benzin 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de ise 46 lira 31 kuruş. Motorin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklenmediği belirtildi.

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,17 düşüşle 70,92 dolara kadar geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar düştü.