Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak

17 Kasım 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:54

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı, brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte değişmeye devam ediyor. Yapılan zamlar ve indirimler akaryakıt fiyatlarında etkili oluyor. 17 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sürücüleri tarafından sorgulanmaya başladı. Benzinin litre fiyatı hafta başı itibariyle düşecek.

Bu arabalar tam bir akaryakıt cimrisi! İşte sürücüsünü üzmeyen en az yakıt tüketen benzinli, dizel ve hibrit araçlar

Bu arabalar tam bir akaryakıt cimrisi! İşte sürücüsünü üzmeyen en az yakıt tüketen benzinli, dizel ve hibrit araçlar

Akaryakıt​ fiyatlarına indirim ve zam gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarına indirim müjdesi geldi. Son olarak benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. İşte 17 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul​, İzmir ve Ankara'da güncel benzin​, otogaz ve motorin​ fiyatları.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Benzinin litre fiyatı hafta başı itibariyle 62 kuruş düşecek.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin gurubunda ise değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG​ litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL