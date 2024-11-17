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Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:54
Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı, brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte değişmeye devam ediyor. Yapılan zamlar ve indirimler akaryakıt fiyatlarında etkili oluyor. 17 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sürücüleri tarafından sorgulanmaya başladı. Benzinin litre fiyatı hafta başı itibariyle düşecek.

Akaryakıt​ fiyatlarına indirim ve zam gelmeye devam ediyor.  Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarına indirim müjdesi geldi. Son olarak benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. İşte 17 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul​, İzmir ve Ankara'da güncel benzin​, otogaz ve motorin​ fiyatları.

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 1. Resim

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.  Benzin fiyatlarına pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Benzinin litre fiyatı hafta başı itibariyle 62 kuruş düşecek.

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 2. Resim

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin gurubunda ise değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 3. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.90  TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG​ litre fiyatı: 26.03 TL

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 4. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.33  TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 6. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Benzinin litre fiyatı düşecek! O geceye dikkat: Akaryakıt indirimli fiyatı pompaya yansıyacak - 7. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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